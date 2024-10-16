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16 октября, 16:38

Пользователи со всего мира пожаловались на массовый сбой сервисов Apple

Во всём мире в работе ряда сервисов, созданных американской компанией Apple, наблюдаются сбои. Об этом сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

На проблемы с App Store, Apple Music и других сервисов компании массово жалуются пользователи из России — боле 3 тысяч обращений, из США — более 3,5 тысячи, из Британии — более 1 тысячи обращений. Резкий скачок сбоев Apple произошёл около 18:00 по московскому времени. В Apple ситуацию пока никак не комментировали.

Ранее сообщалось, что Apple запретит активировать iPhone с украденными деталями. С просьбой о разработке подобного ПО к корпорации обратились клиенты и сотрудники правоохранительных органов.

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Freepik / pikisuperstar

Наталья Демьянова
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