Пользователи со всего мира пожаловались на массовый сбой сервисов Apple
Во всём мире в работе ряда сервисов, созданных американской компанией Apple, наблюдаются сбои. Об этом сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.
На проблемы с App Store, Apple Music и других сервисов компании массово жалуются пользователи из России — боле 3 тысяч обращений, из США — более 3,5 тысячи, из Британии — более 1 тысячи обращений. Резкий скачок сбоев Apple произошёл около 18:00 по московскому времени. В Apple ситуацию пока никак не комментировали.
Ранее сообщалось, что Apple запретит активировать iPhone с украденными деталями. С просьбой о разработке подобного ПО к корпорации обратились клиенты и сотрудники правоохранительных органов.
Freepik / pikisuperstar