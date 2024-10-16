Пользователи со всего мира пожаловались на массовый сбой сервисов Apple

На проблемы с App Store, Apple Music и других сервисов компании массово жалуются пользователи из России — боле 3 тысяч обращений, из США — более 3,5 тысячи, из Британии — более 1 тысячи обращений. Резкий скачок сбоев Apple произошёл около 18:00 по московскому времени. В Apple ситуацию пока никак не комментировали.