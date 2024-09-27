Как не потерять все фото при блокировке облачных хранилищ Apple и Google: совет эксперта

Россияне могут в любой момент потерять доступ к западным облачным сервисам, в частности, от компаний Apple и Google. Поэтому важно сделать резервные копии всех данных, хранящихся там. О рисках лишиться важной информации предупредил главный редактор портала IT-world и журнала «IT EXPERT» Андрей Виноградов в эфире радио «Комсомольская правда».

«Я настоятельно рекомендую сделать резервную копию на компьютер, на сервер, на внешний жёсткий диск и положить куда-нибудь. Я очень надеюсь, что не произойдёт полного расставания с западными сервисами, потому что на них очень много завязано», — отметил эксперт.

Он напомнил, что подавляющее число смартфонов россиян работает именно с сервисами Google. И если он заблокирует свои программы для РФ, то с большой вероятностью так поступит Apple и другие компании, поддерживающие санкции против нашей страны.

По мнению Виноградова, в текущей ситуации при выборе устройства лучше отдавать предпочтение китайским компаниям, например, Huawei. В своё время она попала под санкции США и теперь не использует сервисы Google, прекрасно при этом существуя.

«У нас уже произошло замещение, скажем, Google Play магазина приложений отечественными аналогами. Это все демонстрирует то, что безвыходных ситуаций нет, совсем превращать в кирпич смартфоны Google вряд ли будет, на мой взгляд, по крайней мере пока, поэтому я думаю, что отчаиваться не стоит», — подытожил эксперт.