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17 октября, 20:12

Звезда «Универа» Андрей Гайдулян расстался с женой

Актёр Андрей Гайдулян расстался с женой, актрисой Александрой Велескевич

Актеры Андрей Гайдулян и Александра Велескевич. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Актеры Андрей Гайдулян и Александра Велескевич. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Актёр Андрей Гайдулян, известный по ролям в сериалах «Универ» и «СашаТаня», расстался с супругой, актрисой Александрой Велескевич. Об этом сообщил источник из окружения артиста, передаёт StarHit.

Пара разъехалась ещё прошлым летом, но официально развод пока не оформлен. Источник рассказал, что Гайдулян и Велескевич сохранили хорошие отношения, несмотря на расставание. Они вместе снимались в новом сезоне сериала «СашаТаня» и выпустили совместный спектакль. На съёмочной площадке их поведение не вызывало подозрений.

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Напомним, Андрей Гайдулян тайно женился на 26-летней Александре Велескевич в мае 2018 года. Для актёра это был второй брак.

Анатолий Цейко
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