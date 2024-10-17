Звезда «Универа» Андрей Гайдулян расстался с женой
Актёр Андрей Гайдулян расстался с женой, актрисой Александрой Велескевич
Актеры Андрей Гайдулян и Александра Велескевич. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Актёр Андрей Гайдулян, известный по ролям в сериалах «Универ» и «СашаТаня», расстался с супругой, актрисой Александрой Велескевич. Об этом сообщил источник из окружения артиста, передаёт StarHit.
Пара разъехалась ещё прошлым летом, но официально развод пока не оформлен. Источник рассказал, что Гайдулян и Велескевич сохранили хорошие отношения, несмотря на расставание. Они вместе снимались в новом сезоне сериала «СашаТаня» и выпустили совместный спектакль. На съёмочной площадке их поведение не вызывало подозрений.
Напомним, Андрей Гайдулян тайно женился на 26-летней Александре Велескевич в мае 2018 года. Для актёра это был второй брак.