Звезда «Универа» Андрей Гайдулян расстался с женой

Актёр Андрей Гайдулян, известный по ролям в сериалах «Универ» и «СашаТаня», расстался с супругой, актрисой Александрой Велескевич. Об этом сообщил источник из окружения артиста, передаёт StarHit.

Пара разъехалась ещё прошлым летом, но официально развод пока не оформлен. Источник рассказал, что Гайдулян и Велескевич сохранили хорошие отношения, несмотря на расставание. Они вместе снимались в новом сезоне сериала «СашаТаня» и выпустили совместный спектакль. На съёмочной площадке их поведение не вызывало подозрений.