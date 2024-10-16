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16 октября, 10:39

Владелица Wildberries Ким и её супруг Бакальчук не явились в суд на развод

Владислав Бакальчук и Татьяна Ким. Обложка © Youtube / 𝓡𝓪𝓶𝔃𝓪𝓷 𝓚𝓪𝓭𝔂𝓻𝓸𝓿 95, © ТАСС / Юрий Смитюк

Владислав Бакальчук и Татьяна Ким. Обложка © Youtube / 𝓡𝓪𝓶𝔃𝓪𝓷 𝓚𝓪𝓭𝔂𝓻𝓸𝓿 95, © ТАСС / Юрий Смитюк

Владелица маркетплейса Wildberries Татьяна Ким и её муж Владислав Бакальчук не явились на бракоразводный процесс в Савёловский суд Москвы. Об этом сообщает корреспондент Lufe.ru из зала.

В среду состоялись предварительные слушания по делу Бакальчуков. Они прислали на заседание своих юристов.

«Суд назначил ещё одно предварительное слушание по делу на 23 октября», — сообщила представитель Бакальчука Елена Ковалёва.

Процесс вёлся в закрытом формате, корреспондентов даже не пустили на протокольную съёмку.

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Недавно Татьяна Ким рассказала, почему решила развестись с мужем, с которым прожила 20 лет. По словам бизнесвумен, их брак с Владиславом был плодом настоящей любви и она старалась быть идеальной женой. Она отметила, что в какой-то момент мужчина стал абьюзером.

Николай Рюмин
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