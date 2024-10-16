Владелица Wildberries Ким и её супруг Бакальчук не явились в суд на развод

Владелица маркетплейса Wildberries Татьяна Ким и её муж Владислав Бакальчук не явились на бракоразводный процесс в Савёловский суд Москвы. Об этом сообщает корреспондент Lufe.ru из зала.

В среду состоялись предварительные слушания по делу Бакальчуков. Они прислали на заседание своих юристов.

«Суд назначил ещё одно предварительное слушание по делу на 23 октября», — сообщила представитель Бакальчука Елена Ковалёва.

Процесс вёлся в закрытом формате, корреспондентов даже не пустили на протокольную съёмку.