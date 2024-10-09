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9 октября, 14:08

Wildberries и Russ не будут переименовывать маркетплейс в Wibes

Новое название Wibes не появится у всем известного маркетплейса Wildberries. Несмотря на то, что произошла регистрация новых доменных имён объединенной компании Wildberries и Russ, это никак не связано с ребрендингом, рассказали РИА «Новости» в пресс-службе объединённой компании.

Есть вероятность, что в будущем организация начнёт использовать название для одного из разрабатываемых компанией продуктов. Сейчас данную тему пока не обсуждают. Сам домен Wibes.ru компания Wildberries и Russ зарегистрировала 9 октября. Они провели процедуру у одного из крупнейших российских регистраторов доменов для бизнеса Ru-center, говорится в данных сервиса проверки доменных имен Whois+.

«Регистрация доменов не связана с ребрендингом. Доменные имена могут использоваться в будущем для одного из разрабатываемых компанией продуктов», — сказали в пресс-службе.

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Ранее сооснователь маркетплейса Владислав Бакальчук выставил Татьяне Ким (Бакальчук) иск на сумму более 350 миллиардов. Он хочет решить вопрос по поводу активов и доменного имени площадки. Предприниматель также заявил о незаконной передачи складов, банка Wildberries, товарных знаков и программного обеспечения.

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Life.ru

Наталья Афонина
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