На Wildberries стартовали продажи семейного кроссовера Xcite X-Cross 7
Семейный кроссовер Xcite X-Cross 7, представленный на ПМЭФ-2024. Обложка © ТАСС / Виталий Невар
Маркетплейс Wildberries запустил продажи российских автомобилей Xcite, на площадке доступен кроссовер Xcite X-Cross 7. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы объединённой компании Wildberries и Russ.
«Объединённая компания Wildberries и Russ значительно расширяет категорию «Транспортные средства» и пополняет ассортимент автомобилей. Теперь пользователи Wildberries могут приобрести кроссовер Xcite X-Cross 7», — указано в сообщении.
Сейчас приобрести автомобиль могут жители столицы. На площадке представлена модель Xcite от официального дилера «Брайт Парк». В компании добавили, что уже работают над расширением списка регионов, где можно будет купить кроссовер.
Напомним, отечественный семейный кроссовер Xcite X-Cross 7 представили на ПМЭФ-2024. Производят эти машины на заводе в Петербурге, который раньше занимался сборкой автомобилей японской компании Nissan. Life.ru рассказывал о преимуществах нового российского бренда.