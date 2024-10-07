На Wildberries стартовали продажи семейного кроссовера Xcite X-Cross 7

Маркетплейс Wildberries запустил продажи российских автомобилей Xcite, на площадке доступен кроссовер Xcite X-Cross 7. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы объединённой компании Wildberries и Russ.

«Объединённая компания Wildberries и Russ значительно расширяет категорию «Транспортные средства» и пополняет ассортимент автомобилей. Теперь пользователи Wildberries могут приобрести кроссовер Xcite X-Cross 7», — указано в сообщении.

Сейчас приобрести автомобиль могут жители столицы. На площадке представлена модель Xcite от официального дилера «Брайт Парк». В компании добавили, что уже работают над расширением списка регионов, где можно будет купить кроссовер.