«Вот она — сила русского языка!» Запрещённый Лебедев поглумился над жалкими чиновниками Латвии
Артемий Лебедев поглумился над жалкими чиновниками Латвии из-за запрета на въезд
Артемий Лебедев. Обложка © Life.ru
Дизайнер Артемий Лебедев поглумился над ничтожными и жалкими латышскими чиновниками после объявления главы МИД Латвии Байбы Браже о запрете для него на въезд в страну. Объявленный персоной нон грата блогер связал санкции против него с силой русского языка.
«Сегодня интересный день — мне запретили въезд в Латвию! Вот она — сила русского языка: может и до Киева довести. Передаю привет жалким, мелким, ничтожным латышским чиновникам!» – пишет дизайнер у себя в Телеграм-канале.
Ранее сегодня стало известно, что Браже приняла решение запретить дизайнеру Артемию Лебедеву и юмористу Валерию Пономаренко въезд в республику на неопределённый срок. При этом у комика в ноябре должны были состояться два концерта в республике — в Резекне и Даугавпилсе.