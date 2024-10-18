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18 октября, 09:21

«Вот она — сила русского языка!» Запрещённый Лебедев поглумился над жалкими чиновниками Латвии

Артемий Лебедев поглумился над жалкими чиновниками Латвии из-за запрета на въезд

Артемий Лебедев. Обложка © Life.ru

Артемий Лебедев. Обложка © Life.ru

Дизайнер Артемий Лебедев поглумился над ничтожными и жалкими латышскими чиновниками после объявления главы МИД Латвии Байбы Браже о запрете для него на въезд в страну. Объявленный персоной нон грата блогер связал санкции против него с силой русского языка.

«Сегодня интересный день — мне запретили въезд в Латвию! Вот она — сила русского языка: может и до Киева довести. Передаю привет жалким, мелким, ничтожным латышским чиновникам!» – пишет дизайнер у себя в Телеграм-канале.

Ранее сегодня стало известно, что Браже приняла решение запретить дизайнеру Артемию Лебедеву и юмористу Валерию Пономаренко въезд в республику на неопределённый срок. При этом у комика в ноябре должны были состояться два концерта в республике — в Резекне и Даугавпилсе.

Отчихвостивший Галкина* в Юрмале блогер, заявил, что не переживает насчёт запрета въезда в Латвию
Отчихвостивший Галкина* в Юрмале блогер, заявил, что не переживает насчёт запрета въезда в Латвию
Андрей Бражников
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