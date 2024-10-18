«Вот она — сила русского языка!» Запрещённый Лебедев поглумился над жалкими чиновниками Латвии

Дизайнер Артемий Лебедев поглумился над ничтожными и жалкими латышскими чиновниками после объявления главы МИД Латвии Байбы Браже о запрете для него на въезд в страну. Объявленный персоной нон грата блогер связал санкции против него с силой русского языка.

«Сегодня интересный день — мне запретили въезд в Латвию! Вот она — сила русского языка: может и до Киева довести. Передаю привет жалким, мелким, ничтожным латышским чиновникам!» – пишет дизайнер у себя в Телеграм-канале.