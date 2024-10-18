Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 октября, 09:17

Лично глава МИД запретила Лебедеву и Пономаренко посещать Латвию

Дизайнеру Лебедеву и юмористу Пономаренко запретили въезд в Латвию

Артемий Лебедев и юморист Валерий Пономаренко. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов, © ruwiki

Артемий Лебедев и юморист Валерий Пономаренко. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов, © ruwiki

Дизайнер Артемий Лебедев и юморист Валерий Пономаренко больше не смогут посещать Латвию. Въезд страну им запретила министр иностранных дел Латвии Байба Браже, стало известно из страницы ведомства в соцсети Х.

«Я приняла решение включить граждан РФ Артемия Лебедева и Валерия Пономаренко в список нежелательных для Латвийской Республики лиц», — написала чиновник.

За какие именно грехи лебедев и Пономаренко стали персонами нон грата не уточняется. Запрет установлен на неопределённый срок. Теперь Пономаренко не сможет провести в стране два концерта, которые должны были состояться в Резекне и Даугавпилсе.

Россия ввела санкции против 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии
Россия ввела санкции против 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии

Ранее Лебедев заявил, что уровень жизни в США значительно упал. Он вспомнил пропаганду СССР касательно жизни в Америке и заявил, что теперь она стала реальностью.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Артемий Лебедев
  • Латвия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров