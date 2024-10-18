Лично глава МИД запретила Лебедеву и Пономаренко посещать Латвию
Дизайнеру Лебедеву и юмористу Пономаренко запретили въезд в Латвию
Артемий Лебедев и юморист Валерий Пономаренко. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов, © ruwiki
Дизайнер Артемий Лебедев и юморист Валерий Пономаренко больше не смогут посещать Латвию. Въезд страну им запретила министр иностранных дел Латвии Байба Браже, стало известно из страницы ведомства в соцсети Х.
«Я приняла решение включить граждан РФ Артемия Лебедева и Валерия Пономаренко в список нежелательных для Латвийской Республики лиц», — написала чиновник.
За какие именно грехи лебедев и Пономаренко стали персонами нон грата не уточняется. Запрет установлен на неопределённый срок. Теперь Пономаренко не сможет провести в стране два концерта, которые должны были состояться в Резекне и Даугавпилсе.
Ранее Лебедев заявил, что уровень жизни в США значительно упал. Он вспомнил пропаганду СССР касательно жизни в Америке и заявил, что теперь она стала реальностью.