Артемий Лебедев заявил, что советские страшилки о жизни в США стали реальностью 3 октября, 12:57 США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Novikov

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев считает, что уровень жизни среднестатистического американца неумолимо снижается из года в год. Сегодня многие граждане США не могут позволить себе купить жильё, несмотря на наличие двух — трёх работ. Своими мыслями Лебедев поделился на странице в VK.

Артемий Лебедев порассуждал о жизни в США. Видео © VK / Артемий Лебедев

«В общем, вся картина советской пропаганды о том, как невесело жить в Америке, снова становится настоящей», — пояснил он.

Блогер уверен, что не за горами то время, когда «американская мечта» превратится в пепел. Он напомнил, что власти в США давно признают проблемы с высокой безработицей, низким уровнем жизни, огромным числом бездомных на улицах крупных городов. Нью-Йорк прекращается в помойку, где все стены изрисованы граффити, а мусор валяется везде, и никого это уже не удивляет, добавил Лебедев.

Ранее бывший лидер США и кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп заявил, что американские власти, вводя санкции в отношении ряда стран, в том числе России, убивают доллар как мировую валюту.

Авторы Татьяна Миссуми