Россия ввела санкции против 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии
Россия ввела санкции против 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Россия внесла в санкционный перечень 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии из-за враждебной политики стран, при этом Москва оставляет за собой право расширить список в любое время. Об этом сказано на сайте МИД РФ.
"В российский "стоп-лист" включено 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии, среди которых министры, депутаты парламентов, общественные деятели, журналисты", — говорится в тексте.
В частности, закрыт въезд в Россию министрам иностранных дел и главам оборонных ведомств прибалтийских стран, а также ряду депутатов, настроенных особо враждебно к Москве.
Ранее, 23 февраля, ЕС огласил 13-й пакет санкций против РФ. Он затронул 194 компании и физлица, в том числе пять губернаторов российских регионов. А США ввели санкции против платёжной системы "Мир" и производителя автомобилей Aurus. В общей сложности под американские ограничения подпали 26 юридических лиц в 11 государствах.