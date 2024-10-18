Сервисный центр в Петербурге обманул сотни человек, пропав с деньгами и техникой

Крупный сервисный центр в Санкт-Петербурге обманул сотни человек, которые отдавали свои гаджеты, бытовую технику и даже тренажёры в ремонт.

В беседе с SHOT ПРОВЕРКОЙ одна из пострадавших рассказала, что обратилась в сервис для починки сломанного измельчителя. Сотрудники прибыли к ней по домашнему адресу, осмотрели прибор и потребовали полную предоплату в семь тысяч рублей. Получив деньги, представители компании перестали выходить на связь. Адрес, по которому якобы можно найти сервисный центр, является маленькой комнатой. На полу в помещении разбросаны другие гаджеты и приборы, а также детали от техники.

Как затем выяснилось, пострадавших от рук злоумышленников много. Доверившись центру, люди отдавали в ремонт телефоны, планшеты, пылесосы и даже тренажёры. Схема работы мошенников простая: приезжает мастер, забирает технику, перезванивает и увеличивает сумму в несколько раз, несмотря на то что стопроцентная предоплата уже была взята. Некоторым повезло ещё меньше — одной из девушек ремонт обошелся в пять раз больше, чем себестоимость отданного бойлера. Жертвы обратились в Прокуратуру.