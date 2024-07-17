В Красноярске мастер бесконтактно "починил" телевизор и нажился на доверчивых пенсионерах

В Красноярске найденный по объявлению мастер по починке электронных приборов обманул пенсионеров, забрав у них 15 тысяч за невыполненную работу. Мужчину вызвали для починки телевизора, а он поводил вокруг устройства телефоном и заявил, что он будет работать уже вечером, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Объявление об услугах "волшебного" мастера и гарантийный талон. Фотография © SHOT ПРОВЕРКА

По информации телеграм-канала, у пожилых супругов сломался телевизор и тут, казалось бы, очень кстати на глаза попалось уличное объявление от мастера по ремонту. Они решили прибегнуть к его услугам и пригласили мужчину домой. Умелец приехал быстро, как рассказывает дочь семейной пары, прогулялся возле отключённого телевизора, ни разу его не коснувшись, и заявил, что через пять часов технику можно будет включить и всё будет в порядке.

"Поводил телефоном вокруг телевизора и сказал, что к вечеру он заработает", — рассказали телеграм-каналу обманутые супруги.

Однако мастер предупредил, что раньше этого срока включать телевизор не стоит — иначе он совсем выйдет из строя. Ремонтник-шаман даже оставил клиентам гарантийный талон, но после назначенного времени устройство так и не заработало. Со слов владельцев телевизора, денег шарлатан не вернул, а по указанным контактам не отвечает.