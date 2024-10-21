Коза от-кутюр. Зачем инфоцыганка Оксана Самойлова и рэпер Джиган пиарятся на ферме

Зачем Джиган купил козу

Коза Мими стала полноправным членом семьи Джигана и Самойловой. На кадрах видно, как животное прыгает по столам и диванам, спит в супружеской постели, вместе с хозяевами ходит по ресторанам и участвует в фотосессиях с приглашёнными фотографами. Жизнь на домашней ферме завирусилась в соцсетях.

Интереса к ситуации добавляет и то, что при рыночной стоимости одного козлёнка 5–30 тыс. рублей блогерша с мужем одевают Мими в специально пошитые под эту породу дизайнерские кофты, пижамы, кардиганы и комбинезоны стоимостью под 100 тыс. рублей. Комментируя фотографии и видеоролики, пользователи Сети шутят, что хотели бы жить как эта коза.

Коза Мими стала членом семьи Джигана и Самойловой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana

Это не первая подобная экстравагантная выходка семейства. В сентябре блогерша с мужем-рэпером Джиганом на своём приусадебном участке завели кур. На счастье несушек денег тоже не жалко — для них возвели особняк на участке.

Кто-то обвиняет звёздную пару в плагиате — мол, повторяют за семьёй Дэвида и Виктории Бэкхем, которые в последнее время под камеры занимаются сельским хозяйством.

Внезапная страсть Джигана и Самойловой к курам и козам может иметь объяснение. Несмотря на позитивный внешний антураж семейства, проблем у инфоцыганки достаточно: по крайней мере, официально большинство её фирм к текущему моменту либо уже не работают, либо близки к этому.

Возможно, на фоне ареста Елены Блиновской, Валерии и Артёма Чекалиных, Аяза Шабутдинова Самойлова запустила агрессивный пиар, чтобы прибрать к рукам обеспеченную аудиторию конкурентов. В отличие от других инфоцыган, сейчас к Самойловой нет таких претензий со стороны налоговиков, и она вполне может вести марафоны успешного успеха — опыт в этом деле у неё уже есть.

Сколько зарабатывает Самойлова

У Джигана и Самойловой ещё есть куры. Фото © Freepik

По данным СМИ, за прошлый год марафон блогерши Самойловой «Стратегия на миллион» мог принести ей 390 млн рублей. Курс якобы помогал «изменить сознание и дать необходимые знания и навыки для заработка первого миллиона». Минимальная стоимость участия составляла 6 тыс. рублей, максимальная — 300 тысяч. Его прошли 11 тысяч человек.

Слушатели курса под руководством наставницы составляли карту желаний, отказывались от вредных привычек, ежедневно читали аффирмации, чистили зубы по три минуты зараз и учились делать комплименты. С тех пор Интернет пестрит десятками негативных отзывов, общим местом которых являются две фразы: «весь курс — это вода» и «верните деньги».

Ещё в 2023 году, как утверждали источники, вместе с Блиновской, Чекалиными и другими известными марафонщиками Самойлова попала в чёрный список инфоцыган, которых ФНС и правоохранительные органы планировали проверить на предмет неуплаты налогов и отмывания денег. Тогда счета её фирм тоже замораживались.

Каким бизнесом владеет Оксана Самойлова

Сейчас у Самойловой в собственности несколько юрлиц. Среди них официально убыточная фирма «Антураж», занимающаяся торговлей, рекламой и прочей деятельностью в Интернете, — чистый убыток компании за прошлый год составил 100 тыс. рублей.

Кроме неё, в собственности неработающий магазин детской одежды «Айэмспэшл». По данным СПАРК, реально фирма работала лишь до 2020 года — за 2019 год через её счета прошёл 31 млн рублей. А последние несколько лет бухгалтер магазина лишь сдаёт в налоговую нулевую отчётность. Похоже, скоро ФНС займётся ликвидацией юрлица, поскольку оно отсутствует по указанному в ЕГРЮЛ адресу, а сведения о нём признаны недостоверными.

Ещё одна торговая фирма — «Фэмэли фёст», — которой так же, как и «Айэмспэшл», принадлежит товарный знак, в таком же плачевном состоянии. Только за 2021 год счета компании замораживались налоговиками пять раз. Причина каждый раз была одна — непредоставление налоговой декларации. С 16 сентября этого года ФНС снова остановила операции по её счетам.

Судя по карточке Оксаны Самойловой в СПАРК, дела с бизнесом у неё не очень. Фото © spark-interfax.ru

Возможно, доходы Самойловой сейчас может обеспечивать её проект «Семми бьюти», от имени которого она торгует косметикой. В нём блогерше принадлежит лишь половина компании. Владелец второй — небезызвестная фирма «УК Миксит», которая, похоже, и является производителем косметических средств. Продукция активно продаётся в Интернете.

Что известно о камерунской козе и можно ли её держать дома

Камерунские козы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Michkasova Elena

Несмотря на шумиху вокруг новой любимицы Оксаны Самойловой, российские заводчики камерунской козы заметного роста продаж рогатых этой породы не ожидают. По словам одного из владельцев козьих ферм, в последние годы спрос на неё даже упал. Сейчас рыночная стоимость одной особи колеблется в пределах 5–30 тыс. рублей, в то время как ещё несколько лет назад цена стартовала от 25 тысяч.