Минюст РФ признал издание Ateo* иностранный агентом

Издание Ateo*, состоящее из сети телеграм-каналов, признанно иностранным агентом на территории Российской Федерации по решению Министерство юстиции России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Проект Ateo* принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооружённых сил РФ», — говорится в сообщении.

Кроме того, издание публиковало недостоверную информацию об избирательной системе России. Также в ведомстве уточнили, что руководство над сетью телеграм-каналов находилось у граждан, которые проживают за пределами РФ. В реестре Минюста администраторами канала указаны Григорий Озеров и Роберт Петросян.

Ранее по решению Минюста России в реестр иностранных агентов были включены каналы «HZГ»*, «ЕЖ/дневник»* и «ЕЖ/главное»*. Вскоре после официального заявления владельцы каналов решили пойти на хитрость, изменив название, чтобы не добавлять в свои материалы маркировку, однако уловка не принесла результатов.