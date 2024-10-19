Верховный суд РФ не принял жалобу Понасенкова* на исключение из иноагентов

Верховный суд Российской Федерации отказался рассматривать жалобу блогера Евгения Понасенкова*, признанного иноагентом, на исключение его из данного реестра. В пресс-службе суда подтвердили, что его жалоба не была передана на рассмотрение в судебном заседании. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе суда.