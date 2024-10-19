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19 октября, 04:27

Верховный суд РФ не принял жалобу Понасенкова* на исключение из иноагентов

Верховный суд Российской Федерации отказался рассматривать жалобу блогера Евгения Понасенкова*, признанного иноагентом, на исключение его из данного реестра. В пресс-службе суда подтвердили, что его жалоба не была передана на рассмотрение в судебном заседании. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе суда.

Решение суда оставляет Понасенкова* в списке иностранных агентов, несмотря на его попытки оспорить это решение.

«Понасенкову Евгению Николаевичу* отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании», — добавила собеседница РИА «Новости»

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Напомним, Евгений Понасенков* был включён в реестр иностранных агентов в 2022 году, когда Министерство юстиции внесло его организацию «Первый научный» в список СМИ-иноагентов. Блогер активно пытается оспорить свой статус, но его жалобы в суд неоднократно отклонялись.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

Евгений Понасенков. Обложка © VK / Понасенков Евгений Николаевич*

Кирилл Сосновских
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