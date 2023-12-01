Маэстро Понасенков* отсудил 320 тысяч рублей у историка-расчленителя Соколова
SHOT: Евгений Понасенков* отсудил 320 тысяч рублей у историка Олега Соколова
Блогер Евгений Понасенков*. Обложка © VK / Понасенков Евгений Николаевич*
Московский историк, политолог и видеоблогер Евгений Понасенков* отсудил у историка-расчленителя из Петербурга Олега Соколова 320 тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По информации канала, ранее Понасенков* выиграл у Соколова два суда, в результате чего последнего обязали выплатить видеоблогеру около 100 тысяч рублей. Сейчас к этой сумме прибавилось ещё 320 тысяч. Однако адвокаты Понасенкова* пока не знают, каким именно образом он получит деньги. Они считают, что средства будут вычитаться из пенсии отбывающего наказание историка, а также из того, что он заработает на зоне.
"Тем не менее Понасенков* крайне доволен результатом и считает, что справедливость восторжествовала. Кроме того, он продолжит добиваться снятия с себя статуса иноагента и также абсолютно уверен в своей итоговой победе", — говорится в сообщении.
Напомним, историк СПбГУ Олег Соколов убил Анастасию Ещенко в ноябре 2019 года. Девушка являлась аспиранткой и сожительницей доцента. Соколова задержали, когда тот пытался избавиться от расчленённых частей тела Ещенко в реке Мойке. Он был арестован, а уже весной 2020-го СК РФ объявил о завершении расследования резонансного дела. Позже на заседании суда Соколов признал вину. Историка-расчленителя приговорили к двенадцати годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Ранее Лайф писал, что в суде Соколов назвал истинного виновника убийства Анастасии Ещенко. По его словам, трагедия произошла из-за травли, которую организовал его оппонент Евгений Понасенков*. Сам Понасенков* неоднократно заявлял, что доцент опасен для студентов. Он подчеркнул, что убитая аспирантка погибла из-за того, что могла раскрыть факт кражи Соколовым его научных концепций, а не из-за ревности, как заявлял обвиняемый. В июне 2021 года Савёловский суд Москвы всё же отклонил иск доцента к политологу: экспертиза доказала, что именно Соколов заимствовал цитаты у Понасенкова*.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.