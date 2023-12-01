Маэстро Понасенков* отсудил 320 тысяч рублей у историка-расчленителя Соколова

По информации канала, ранее Понасенков* выиграл у Соколова два суда, в результате чего последнего обязали выплатить видеоблогеру около 100 тысяч рублей. Сейчас к этой сумме прибавилось ещё 320 тысяч. Однако адвокаты Понасенкова* пока не знают, каким именно образом он получит деньги. Они считают, что средства будут вычитаться из пенсии отбывающего наказание историка, а также из того, что он заработает на зоне.