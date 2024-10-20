Фигуристка Липницкая тайно родила, Мбаппе и скандал с изнасилованием, англичане против тренера-немца, 20 октября Спортивный журналист Кира Громова с обзором новостей из мира спорта с 14 по 20 октября. 19 октября, 21:15 Фигуристка и тренер Юлия Липницкая. Обложка © VK / Юлия Липницкая • Julia Lipnitskaya

Месть от ПСЖ для Мбаппе

Футболиста Килиана Мбаппе обвиняют в изнасиловании. Фото © ТАСС / Zuma

Почти каждый день появляются новые детали о громком деле против лидера «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе. Футболиста обвиняют в изнасиловании, которое он якобы совершил в отеле в Стокгольме. Пока ничего ещё не доказано, но кого это останавливает, чтобы посудачить о главной звезде футбола прямо сейчас?

Вот коротко, что произошло: Мбаппе вместе с друзьями отправился на частном самолёте в Швецию во время паузы между матчами. Там он поужинал в ресторане, после отправился в ночной клуб, а затем в отель. И именно в гостинице, где остановился футболист, произошло изнасилование молодой девушки. Прокуратура Швеции уже начала расследование.

Сам игрок, естественно, в своих соцсетях всё опровергает. А его адвокаты намерены судиться за честь и достоинство. «Фейковая новость. Это становится таким предсказуемым, прямо перед слушанием, как будто случайно», — заявил сам игрок. Тем самым он намекает, что в деле замешан его бывший клуб ПСЖ. Они судятся с парижским клубом из-за задолженности в размере 55 миллионов евро.

В «Реале» тоже уверены, что слухи распространяют с целью нанести ущерб репутации звёздного игрока. В «Пари Сен-Жермен» назвали это позором. Журналист Ромен Молина на фоне скандала выдал инсайд, что у Мбаппе проблемы с психикой и алкоголем. Ну а с другой стороны, чего хотел француз? На его имени только так и будут ловить хайп. Ну а уж если эта история окажется правдой, то даже страшно представить, какие будут последствия. Репутация пострадает не только у него, но и у клуба, и у сборной. Такого позора не пожелаешь никому.

Турнир щедрых шейхов и шокирующее признание теннисиста Рублёва

Российский теннисист Андрей Рублёв перенёс операцию. Фото © ТАСС / Dubreuil Corinne / ABACA

Российский теннисист Андрей Рублёв шокировал всех на турнире в Стокгольме, когда признался, что перенёс операцию и чуть не лишился одного яичка. Спортсмен признаётся, что не знает, как об этом говорить — «смешно или по-умному».

— Да, мне очень повезло, так как врачи сказали, что в запасе было пять или шесть часов. Если бы начались проблемы с кровообращением, то его бы ампутировали. Почему-то я согласился поехать в больницу и проверить, так как чувствовал себя странно. Врачи провели осмотр и экстренно отправили на операцию. Так что с момента первых ощущений до операции прошло 3–4 часа. В итоге всё хорошо, но перед наркозом я подписал бумаги о том, что я разрешаю им ампутировать мне яйцо, — заявил Рублёв во время пресс-конференции. Главное, что потери не случилось. И неясно, к чему бы это привело спортсмена, если бы операция не была проведена вовремя.

Конечно же, мы пожелаем только здоровья нашему спортсмену. Больше было похоже, что «без яиц» сыграл на этой неделе Даниил Медведев. Первая ракетка России Медведев полностью провалил матч против итальянца Янника Синнера на «Шлеме шести королей» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Россиянин никак не смог противостоять Синнеру и был разгромлен со счётом 0:6, 3:6. «Показать яйца» у него не получилось от слова совсем. Зато Медведев заработал 1,5 миллиона долларов за этот час унижения на корте. По-другому это никак просто не назвать. Хорошо ещё, что это был выставочный турнир. Шейхи собрали всю теннисную элиту и заплатили огромные деньги, чтобы во время официального тура она сыграла им на радость.

— Я не помню, чтобы против меня кто-то когда-либо так играл. И я ничего не мог сделать. В теннисе очень много матчей в году, и на все игры ты не можешь выходить одинаково. Иногда ты чувствуешь себя хуже, иногда — лучше. И по факту во втором сете я играл чуть лучше, но всё равно было тяжело, и я не знал, что мне делать, чтобы выиграть, — признался Медведев в интервью «Больше».

Липницкая бросила первого мужа на СВО

Юлия Липницкая стала мамой во второй раз. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / julia.lipnitskaya_fan

В фигурном катании тоже были интересные новости. Хоть и не совсем спортивные. Звезда Олимпийских игр в Сочи Юлия Липницкая, та самая, которая выступала в красном платье и покорила своим очарованием весь мир, стала мамой во второй раз. Беременность скрывала от всех. Фигуристка тяжело пережила успех, страдала от анорексии и рано завершила карьеру. Начала работать тренером в академии «Ангелы Плющенко».

Несмотря на то что Липницкая скромная и закрытая, её личная жизнь развивается очень бурно. Ещё в 2012 году она познакомилась с фигуристом Владиславом Тарасенко. Оба тренировались в группе Этери Тутберидзе. Роман длился долгое время. В 2020 году они стали родителями — у них появилась дочь Каталина. При этом была ли у них свадьба и официальный брак — остаётся до сих пор вопросом, так как спортсмены не афишируют свою личную жизнь. Позже Тарасенко был мобилизован на СВО. Все переживали за быт и жизнь фигуристки. Липницкая во время его отпуска публиковала совместные фото. Никто даже не подозревал, что в жизни Юлии произошли глобальные перемены.

Появилась новость, что Липницкая стала мамой во второй раз. У неё родился сын. Теперь все судачат, кто отец ребёнка и как она могла так поступить с Тарасенко. Юлия удалила все совместные снимки с Владимиром из своих соцсетей. Хотя, конечно, как там внутри всё происходило, мы, кажется, никогда и не узнаем.

Новым мужем спортсменки стал хореограф и тренер Дмитрий Михайлов. Летом они сыграли свадьбу на Рублёвке в кругу семьи, а в конце сентября олимпийская чемпионка родила.

Англичане ополчились против тренера сборной немецкого происхождения

Футболисты сборной Англии не приняли на посту тренера немецкого специалиста Томаса Тухеля. Фото © Wikipedia / Sandro Halank

Пожалуй, главной новостью недели в мире футбола стало назначение немецкого специалиста Томаса Тухеля на пост главного тренера сборной Англии. После финала Евро-2024 Гарет Саутгейт ушёл из команды, с которой за восемь лет так и не взял никакой титул.

Вообще, английская сборная уже 58 лет не может выиграть трофеи. Команда выходит в финалы, но проклятие её всё преследует и преследует. При этом нынешний состав сборной, без сомнения, один из сильнейших за последние несколько лет. Тут и Гарри Кейн, и Джуд Беллингем, и Букайо Сака, и Фил Фоден. Просто звёздная россыпь!

Снять проклятие с англичан взялся Тухель. Но вот беда, британцы категорически отказываются принимать его. Daily Mail озаглавила текст о новом тренере так: «Чёрный день для Англии». Звезда футбола Уэйн Руни объяснил такой негатив британцев. Дело в том, что все ждали своего тренера, а пришёл иностранец. «Считаю, что он очень хороший тренер, но удивлён, что ФА наняла его. То, что ФА создала — а я был частью этого и видел своими глазами, что они построили за последние 10–15 лет, — это замечательно. Это была отличная платформа для молодых тренеров, поэтому я удивлён, что они не выбрали кого-то из своих», — говорит Руни.

В Германии воспользовались шансом подколоть англичан. Ещё бы. Издание Bild написало: «Отчаяние на острове, должно быть, колоссальное, если они признают, что сейчас помочь может только немец. Какая дань уважения Тухелю и нашему футболу, раз англичане преодолевают свои страхи, несмотря на огромное соперничество». Тухель приступит к работе в январе 2025 года. С ним команда «Трёх львов» будет готовиться к ЧМ-2026. Если, конечно, патриотичные британцы не вынудят его раньше уйти.

Авторы Кира Громова