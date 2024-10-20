Когда ванна вредит сердцу и ускоряет старение: объяснение дерматолога

В дождливый осенний день горячая ванна может стать лучшем лекарством от хандры. Но чтобы расслабляющая процедура не нанесла вред здоровью, стоит помнить несколько правил. О них подробнее рассказала «Вечерней Москве» дерматолог Ирина Сухова.

Любителям водных процедур следует помнить, что чем выше градус, тем меньше времени надо проводить в ванне. Лучше всего отдавать предпочтение температуре не более 35 градусов, чтобы не навредить коже, не спровоцировать преждевременное старение и исключить нагрузку на сердце. Эксперт советует проводить в воде не более 30 минут, иначе можно перегреть организм.

Почувствовать дополнительное расслабление помогут различные травы и эфирные масла. Однако следует быть очень внимательными с дозировкой, чтобы не вызвать аллергию. Самые полезные травы, по словам Суховой, это шалфей, лаванда, мята, чабрец и ромашка. Они успокаивают нервную систему после тяжёлого рабочего дня. Ещё одно неплохое средство — горчица. Если растворить в ванне 100-200 граммов порошка, это окажет тонизирующее, согревающее и противовоспалительное действие. Особенно хорошо принять такую ванну, если вы сильно замёрзли и попали под дождь. Можно также добавить в воду около полутора литров молока, оно увлажнит кожу.