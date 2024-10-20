Никаких носков и пены: Топ лучших идей для подарка на День отца
Для россиян составили топ лучших идей для подарка на День отца
В третье воскресенье октября в России традиционно отмечается День отца. В этот день принято поздравлять пап и дарить им небольшие презенты, пишет URA.RU. Важно учесть интересы родителя и вручить ему поистине нужный и желанный подарок, а не носки или пену для бритья.
Что подарить в День отца
В частности, можно обратить внимание на интересы человека. Возможно, он любит ремонтировать, тогда лучшим подарком станет набор инструментов. Если отец заядлый автомобилист и души не чает в собственной машине, то он с благодарностью примет набор по уходу за авто.
Кроме того, отцу будет приятно знать, что дети заботятся о его здоровье. Например, отличным подарком станет умный браслет, который следит за давлением, сердцебиением, активностью и сном. Также можно подарить витамины и БАДы, подобранные специально для мужчин.
Подарок на День отца
Приятно удивить сможет уютный халат или мягкие тапочки. Они подарят ощущение заботы и будут напоминать папе в холодные вечера о любви дочери или сына. Термобельё должен иметь в гардеробе каждый мужчина. Если у вашего отца нет такой одежды, нужно срочно это исправить. Термобельё почти не ощущается на теле и при этом сохраняет тепло. Особенно актуально для жителей северных регионов страны.
Ранее Минобороны РФ показало трогательный ролик, на котором бойцы СВО поздравляют своих отцов. Военнослужащие поблагодарили своих пап за опыт, навыки и любовь к Родине. Походный священник протоиерей Владислав напомнил, что отец должен быть тем человеком, который воспитывает ребёнка не своими умными словами, а поступками и поведением.