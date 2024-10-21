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21 октября, 05:56

«Режиссёр» госпереворота в Турции Фетхуллах Гюлен умер в США

CNN Turk: В США умер обвиняемый в госперевороте в Турции Фетхуллах Гюлен

Проповедник Фетхуллах Гюлен. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ fethullah.gylen

Проповедник Фетхуллах Гюлен. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ fethullah.gylen

В США умер оппозиционный исламский проповедник, главарь объявленной в Турции террористической организации FETO (ФЕТО) Фетхуллах Гюлен. Информацию уже подтвердил его племянник Эбуссеме Гюлен, передаёт телеканал CNN Turk.

83-летний проповедник скончался 20 октября в клинике в Пенсильвании. В Америке он жил в 1999 года.

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Напомним, с 2016 года Анкара требует от Вашингтона экстрадиции Гюлена, которого на родине считают «режиссёром» попытки госпереворота. В то время, на двухдневном противостоянии погибли более 250 человек, 2,2 тысячи получили ранения. После неудавшегося путча в Турции десятки тысяч военных и чиновников уволили как предполагаемых членов организации FETO, которой руководит проповедник, за что он был заочно приговорён. Сам Гюлен осудил попытку переворота и отверг обвинения. На данный момент в Турции всё ещё проводятся операции против сторонников проповедника.

Наталья Афонина
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