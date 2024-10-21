«Режиссёр» госпереворота в Турции Фетхуллах Гюлен умер в США

Напомним, с 2016 года Анкара требует от Вашингтона экстрадиции Гюлена, которого на родине считают «режиссёром» попытки госпереворота. В то время, на двухдневном противостоянии погибли более 250 человек, 2,2 тысячи получили ранения. После неудавшегося путча в Турции десятки тысяч военных и чиновников уволили как предполагаемых членов организации FETO, которой руководит проповедник, за что он был заочно приговорён. Сам Гюлен осудил попытку переворота и отверг обвинения. На данный момент в Турции всё ещё проводятся операции против сторонников проповедника.