«Режиссёр» госпереворота в Турции Фетхуллах Гюлен умер в США
CNN Turk: В США умер обвиняемый в госперевороте в Турции Фетхуллах Гюлен
Проповедник Фетхуллах Гюлен. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ fethullah.gylen
В США умер оппозиционный исламский проповедник, главарь объявленной в Турции террористической организации FETO (ФЕТО) Фетхуллах Гюлен. Информацию уже подтвердил его племянник Эбуссеме Гюлен, передаёт телеканал CNN Turk.
83-летний проповедник скончался 20 октября в клинике в Пенсильвании. В Америке он жил в 1999 года.
Напомним, с 2016 года Анкара требует от Вашингтона экстрадиции Гюлена, которого на родине считают «режиссёром» попытки госпереворота. В то время, на двухдневном противостоянии погибли более 250 человек, 2,2 тысячи получили ранения. После неудавшегося путча в Турции десятки тысяч военных и чиновников уволили как предполагаемых членов организации FETO, которой руководит проповедник, за что он был заочно приговорён. Сам Гюлен осудил попытку переворота и отверг обвинения. На данный момент в Турции всё ещё проводятся операции против сторонников проповедника.