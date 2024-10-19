Турция выдала России ещё 17 преступников

С начала 2024 года 17 разыскиваемых в России преступников были депортированы из Турции на родину. Об этом стало известно после встречи заместителя министра внутренних дел РФ Андрея Храпова с турецкой делегацией, возглавляемой замруководителя Турецкой Национальной полиции Мустафой Чалышканом.

«Так, по запросам российской стороны на территории Турции задержано 27 лиц, находящихся в международном розыске. С начала 2024 года депортировано 17 разыскиваемых по каналам Интерпола с целью ареста и выдачи», — рассказали журналистам в пресс-центре МВД РФ.

В пример в ведомстве привели случай, когда турецкая сторона в июле 2024 года депортировала из страны гражданина России Евгения Серебрякова*, который обвинялся в подрыве автомобиля в Москве с военнослужащим внутри.

В ходе встречи Храпов выразил благодарность турецким коллегам за эффективное сотрудничество. Он подчеркнул необходимость и дальше продолжать поиск скрывающихся преступников, находящихся в международном розыске, в частности по линии Интерпола. Также они обсудили способы улучшения взаимодействия для борьбы с терроризмом, экстремизмом, киберпреступностью и в противодействии незаконному обороту наркотиков.

Мустафа Чалышкан, в свою очередь, выразил благодарность коллегам из РФ и заявил, что турецкая сторона готова и дальше развивать плодотворное сотрудничество правоохранительных органов.

Напомним, что 24 июля Евгений Серебряков* подорвал машину российского офицера в Москве. Совершив преступление, он быстро уехал из России в Турцию, где его и накрыла полиция. Подрывник рассказал, что действовал по инструкциями СБУ и рассчитывал на гонорар за проделанную работу.