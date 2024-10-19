Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 октября, 12:09

Турция выдала России ещё 17 преступников

С начала 2024 года 17 разыскиваемых в России преступников были депортированы из Турции на родину. Об этом стало известно после встречи заместителя министра внутренних дел РФ Андрея Храпова с турецкой делегацией, возглавляемой замруководителя Турецкой Национальной полиции Мустафой Чалышканом.

«Так, по запросам российской стороны на территории Турции задержано 27 лиц, находящихся в международном розыске. С начала 2024 года депортировано 17 разыскиваемых по каналам Интерпола с целью ареста и выдачи», — рассказали журналистам в пресс-центре МВД РФ.

В пример в ведомстве привели случай, когда турецкая сторона в июле 2024 года депортировала из страны гражданина России Евгения Серебрякова*, который обвинялся в подрыве автомобиля в Москве с военнослужащим внутри.

В ходе встречи Храпов выразил благодарность турецким коллегам за эффективное сотрудничество. Он подчеркнул необходимость и дальше продолжать поиск скрывающихся преступников, находящихся в международном розыске, в частности по линии Интерпола. Также они обсудили способы улучшения взаимодействия для борьбы с терроризмом, экстремизмом, киберпреступностью и в противодействии незаконному обороту наркотиков.

Мустафа Чалышкан, в свою очередь, выразил благодарность коллегам из РФ и заявил, что турецкая сторона готова и дальше развивать плодотворное сотрудничество правоохранительных органов.

Осуждённый за мошенничество на 30 млн россиянин депортирован из Доминиканы
Осуждённый за мошенничество на 30 млн россиянин депортирован из Доминиканы

Напомним, что 24 июля Евгений Серебряков* подорвал машину российского офицера в Москве. Совершив преступление, он быстро уехал из России в Турцию, где его и накрыла полиция. Подрывник рассказал, что действовал по инструкциями СБУ и рассчитывал на гонорар за проделанную работу.

*Находится в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / rafa jodar

Владимир Озеров
  • Новости
  • Турция
  • МВД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров