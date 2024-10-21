Закат эпохи антибиотиков: Врачи представили ужасающий прогноз о гибели 39 млн человек к 2050 году

Вырастающее огромными темпами количество микроорганизмов сделает антибиотики менее эффективными, чем они есть сейчас, что ввергнет мир во времена до открытия пенициллина. Это обернётся гибелью миллионов человек на Земле, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на исследования врачей.

«Мы снова теряем достижения современной медицины и возвращаемся во времена до открытия пенициллина», — утверждает президент Общества инфекционной терапии Матиас Плетц.

Авторы исследования указали две ключевые причины снижения эффективности антибиотиков. Во-первых, после пандемии ковида люди стали чаще ездить в туристические поездки, во-вторых, они стали чаще прибегать к использованию антибиотиков даже тогда, когда это не требуется

«Обычно они вызываются вирусами, против которых антибиотики ничего не могут сделать. В частности, детям с простудой дают слишком много лекарств. Антибиотики всё равно назначаются слишком небрежно, часто в этом даже нет необходимости», — сказано в публикации.

Согласно недавним исследованиям, к 2050 году 39 миллионов человек может умереть от инфекций, вызванных антибиотикорезистентными микроорганизмами. К примеру, уже сейчас в странах Евросоюза ежегодно от инфекционных заболеваний, вызванных устойчивыми патогенами, погибает 35 тысяч человек.

Ещё более тревожной ситуацию делает нехватка антибиотиков и недостаточное финансирование исследований соответствующей направленности. Согласно статье, с 2017 года в обиход вошло лишь 12 новых препаратов.