Российский чиновник заплатит свыше 90 миллионов за то, что обманул сирот

Апелляционный суд удовлетворил иск прокурора Советского района Улан-Удэ о взыскании 91 млн рублей с бывшего заместителя министра строительства Бурятии Александра Кочелёва. Дело касается некачественно построенных домов для детей-сирот.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии, с 2013 по 2014 год Кочелёв подписывал акты приёма-передачи жилых помещений, предназначенных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В результате его действий республика получила 122 квартиры, построенные с нарушениями строительных норм и в целом непригодные для проживания, общая стоимость которых превышает 91 млн рублей.

Прокуратура подала иск в суд о возмещении ущерба, который был удовлетворён. А что касается уголовного дела по статье 293 УК РФ «Халатность», то оно было прекращено судом из-за истечения сроков давности.