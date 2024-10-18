Генерал Попов отверг обвинение в ставках на спорт как мотиве для хищения
Генерал-майор Иван Попов. Фото © Life.ru
Экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов заявил, что зависимость от денежных онлайн ставок на спортивные события не толкала его на крупные хищения, как считает гособвинение. Он добавил, что не имеет зависимостей, и это доказано экспертизой, сообщает ТАСС.
«Ещё до моего задержания и ареста, в ходе проведения назначенной мне экспертизы судмедэксперт не выявил у меня никаких зависимостей, в том числе денежные онлайн-ставки на спортивные результаты, о которых заявил прокурор в своём обвинительном заключении, как о мотивах, якобы толкнувших меня на хищения, которые я не совершал», — рассказал Попов.
Адвокат генерала Сергей Буйновский отметил, что обвинения в адрес его клиента «необоснованны и абсурдны, строятся на домыслах, предположениях и фантазиях следователя». Сторона защиты продолжает настаивать, что Попов давал деньги в долг генерал-лейтенанту Олегу Цокову, который скончался в ходе следствия. Получается, средства, которые Цоков посылал обвиняемому, якобы действительно являлись возвратом долга.
Напомним, Ивана Попова арестовали весной этого года. Ему инкриминируют мошенничество и служебный подлог. По информации правоохранителей, военный стащил более чем 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, предназначенных для защитных конструкций в зоне спецоперации, на сумму в 130 миллионов рублей. Сперва Попова хотели отправить в изолятор, но позже меру пресечения изменили на домашний арест.