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18 октября, 06:15

Генерал Попов отверг обвинение в ставках на спорт как мотиве для хищения

Генерал-майор Иван Попов. Фото © Life.ru

Генерал-майор Иван Попов. Фото © Life.ru

Экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов заявил, что зависимость от денежных онлайн ставок на спортивные события не толкала его на крупные хищения, как считает гособвинение. Он добавил, что не имеет зависимостей, и это доказано экспертизой, сообщает ТАСС.

«Ещё до моего задержания и ареста, в ходе проведения назначенной мне экспертизы судмедэксперт не выявил у меня никаких зависимостей, в том числе денежные онлайн-ставки на спортивные результаты, о которых заявил прокурор в своём обвинительном заключении, как о мотивах, якобы толкнувших меня на хищения, которые я не совершал», — рассказал Попов.

Адвокат генерала Сергей Буйновский отметил, что обвинения в адрес его клиента «необоснованны и абсурдны, строятся на домыслах, предположениях и фантазиях следователя». Сторона защиты продолжает настаивать, что Попов давал деньги в долг генерал-лейтенанту Олегу Цокову, который скончался в ходе следствия. Получается, средства, которые Цоков посылал обвиняемому, якобы действительно являлись возвратом долга.

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Напомним, Ивана Попова арестовали весной этого года. Ему инкриминируют мошенничество и служебный подлог. По информации правоохранителей, военный стащил более чем 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, предназначенных для защитных конструкций в зоне спецоперации, на сумму в 130 миллионов рублей. Сперва Попова хотели отправить в изолятор, но позже меру пресечения изменили на домашний арест.

Николай Рюмин
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