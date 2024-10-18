Генерал Попов отверг обвинение в ставках на спорт как мотиве для хищения

Экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов заявил, что зависимость от денежных онлайн ставок на спортивные события не толкала его на крупные хищения, как считает гособвинение. Он добавил, что не имеет зависимостей, и это доказано экспертизой, сообщает ТАСС.

«Ещё до моего задержания и ареста, в ходе проведения назначенной мне экспертизы судмедэксперт не выявил у меня никаких зависимостей, в том числе денежные онлайн-ставки на спортивные результаты, о которых заявил прокурор в своём обвинительном заключении, как о мотивах, якобы толкнувших меня на хищения, которые я не совершал», — рассказал Попов.