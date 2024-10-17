Лжеминёр сорвал заседание суда по делу генерала Попова

Заседание Тамбовского гарнизонного военного суда по делу экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова пришлось прервать 16 октября из-за сообщения о якобы заложенной бомбе. Следующее заседание состоится 30 ноября.

«Следующее заседание в военном суде Тамбова запланировано на 10:30 мск 30 ноября», — приводит ТАСС слова адвоката военачальника Сергея Буйновского.

В военном суде уточнили, что получили анонимное сообщение о якобы заложенном в здании взрывном устройстве, из-за чего пришлось прервать рассмотрение дела. Информация о минировании оказалась ложной.