Как выглядел ребёнок из ледникового периода, которого нашли в Италии
Учёным удалось не только понять картину его жизни и смерти, но и разобраться, как вообще жили предки современных людей в каменном веке.
Найдены останки ребёнка, который жил 17 тысяч лет назад. Фото: © Nature.com
Археологи обнаружили на юге Италии останки младенца каменного века, сообщает Nature Communications. По опубликованным данным, находке примерно 17 тысяч лет. Это означает, что ребёнок жил во времена верхнего палеолита.
Тогда у людей на Земле начали появляться первые расовые различия, они научились ловить рыбу с помощью сети, стрелять из лука, метать копья, а ещё приручили собак. Кроме того, это был конец последней ледниковой эпохи, когда на планете в среднем было на 4–6 градусов холоднее, чем сейчас. Как пишут учёные, климат тогда постепенно улучшался, поселения в Италии и по всей Европе расширялись, и всё же условия были непростыми.
После исследования древних останков ребёнка учёные пришли к выводу, что он прожил всего 72 недели, то есть около полутора лет. Его рост на момент смерти составлял 82 сантиметра. По мнению палеогенетиков, это был смуглый голубоглазый мальчик с вьющимися очень тёмными волосами.
Отмечается, что есть признаки его возможного врождённого порока сердца. Генетический анализ показал, что его родители были в довольно близком родстве: возможно, двоюродные брат и сестра. Это вообще было часто свойственно многим нашим предкам. В данном случае это объясняют небольшой численностью поселения. Также исследователи считают, что мать по каким-то причинам мало двигалась во время беременности. Они подчёркивают, что эти данные очень помогут составить общую картину расселения древних людей в Европе и вообще развития человечества.