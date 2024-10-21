Как выглядел ребёнок из ледникового периода, которого нашли в Италии

Археологи обнаружили на юге Италии останки младенца каменного века, сообщает Nature Communications. По опубликованным данным, находке примерно 17 тысяч лет. Это означает, что ребёнок жил во времена верхнего палеолита.

Тогда у людей на Земле начали появляться первые расовые различия, они научились ловить рыбу с помощью сети, стрелять из лука, метать копья, а ещё приручили собак. Кроме того, это был конец последней ледниковой эпохи, когда на планете в среднем было на 4–6 градусов холоднее, чем сейчас. Как пишут учёные, климат тогда постепенно улучшался, поселения в Италии и по всей Европе расширялись, и всё же условия были непростыми.

После исследования древних останков ребёнка учёные пришли к выводу, что он прожил всего 72 недели, то есть около полутора лет. Его рост на момент смерти составлял 82 сантиметра. По мнению палеогенетиков, это был смуглый голубоглазый мальчик с вьющимися очень тёмными волосами.