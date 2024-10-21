Отставить «тяжёлый» люкс: Какие ошибки в образе могут перекрыть политессе путь к «кормушке»

Одежда и образ любого политика — это часть невербального послания публике, особенно если речь идёт о женщине. Здесь имеет значение абсолютно всё, вплоть до причёски, осанки, макияжа, тембра и интонации голоса. Об этом рассказала в телеграм-канале политтехнолог Мария Сергеева.

«Если невербальное послание соответствует вербальному — происходит кумулятивный эффект. А если не соответствует, противоречит — возникает недоверие. Собственно, это и есть формирование образа», — пояснила она.

По её словам, у женщин возможностей играть с одеждой и причёской куда больше, чем у мужчин, но и вероятность ошибки выше. Сергеева привела пример, что образ политика-бунтаря никак не получится, если выбрать платье в цветочек или с рюшами, зато такая одежда создаст впечатление очень заботливого политика. Эксперт уверена, что с люксовыми брендами политессам нужно быть аккуратнее.

«Может ли женщина-политик одеваться дорого, в люксовые бренды? Может, если это соответствует её образу. Например, если она жена миллионера, которая дорогими нарядами подчёркивает успешность и статусность мужа («эту сумку мне муж купил», ага). Поэтому Мелания Трамп вполне органична в «тяжёлом» люксе», — отметила Сергеева.

Другое дело, если выборы в США выиграет Дональд Трамп, тогда Мелании придётся быть осторожной с дорогими брендами, ведь жена президента — это тоже своего рода политическая должность. Однако если женщина приходит в политику с должности топ-менеджера, то люксовая одежда тоже уместна. По словам Сергеевой, очень правильно одевается владелица Wildberries, которая своим сдержанным образом показывает, что сама выбирает продавцов со своего маркетплейса.

«А если ты борец с привилегиями и коррупцией, но при этом не отказываешь себе в люксе, то с рациональной точки зрения это может быть нормально — какая разница, на что ты тратишь свои деньги, если они честно заработанные. Но вот избиратели будут на невербалике считывать послание «хочу к кормушке», — продолжила эксперт.