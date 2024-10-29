Закрываем дачу. Лайфхаки, как грамотно подготовить розы к зиме Для садоводов наступает время заботы о кустарниках розы перед зимой. Как подкормить, уберечь и какие розы можно оставить без укрытия — в материале Life.ru. 28 октября, 21:33 Простая подготовка роз к зиме. © Shutterstock / FOTODOM / Mariia Boiko

Отвести душу летом на даче, а осенью позаботиться об укрытии кустарников и деревьев — главная задача отвественного садовода. Какие лайфхаки существуют для того, чтобы изюминка участка розы — получили грамотную подготовку и радовали нас в следующем сезоне? Подробнее — в тексте.

Подготовка роз к зиме осенью

Одно из самых популярных декоративных растений российских дачников — роза. Это теплолюбивый кустарник, поэтому подготовка роз к зиме осенью включает осеннюю обрезку и укрытие. Укрывать цветы нужно для того, чтобы растение не вымерзло во время морозов, а обрезка нужна для весеннего роста свежих побегов с наступлением тёплого сезона. При этом укрывать нужно не все розы: например, гибридные сорта и растения американской и канадской селекции считаются морозостойкими и не требуют укрытия перед морозами. Часто не нуждаются в дополнительных манипуляциях и разнообразные парковые розы. Одна из таких — роза Уильям Баффин.

В целом не нужно укрывать старинные розы — это растения, которые культивировались ещё до выведения первого гибридного сорта цветка. Это кустарники с достаточно одревесневшими стеблями. Например, роза Блан дубле де Кубер является именно такой — старинной и достаточно морозостойкой, чтобы её не укрывать. Такими же являются бурбонские розы, Бурсо, прованские и китайские розы. Поэтому перед тем, как принять решение об укрытии растения, нужно проверить, к какой категории относится кустарник: морозостойкой или теплолюбивой.

При укрытии роз важно соблюсти условие: нельзя делать этого при плюсовых температурах. Если начать ещё с тёплой почвой, то влага из земли спровоцирует запревание побегов и листьев — роза может погибнуть. Когда на улице установится минусовая температура в течение нескольких дней, можно приступать к укрытию кустарников. Если поздняя осень преподносит сюрпризы в виде перепадов температур и на улице внезапно потеплело, стоит ненадолго приоткрыть один край плёнки, чтобы влага вышла наружу. Тогда смена погоды не повлияет на состояние растения.

Как правило, садоводы укрывают кустарники при помощи специальных конструкций, удерживающих форму, на них сверху помещают укрывной материал, тепличную плёнку и всё это по краям закрывают тяжёлыми предметами для того, чтобы создать воздушную подушку. Воздух под плёнкой не даёт замёрзнуть нежным растениям. Фактически укрывной материал выполняет для роз функцию одежды, как у человека. Но не все розы укрывают в герметично закрытом плёнкой пространстве, для некоторых нужно оставлять боковые просветы, это зависит от конкретного сорта и климата выращивания.

Кадры подготовки роз к зиме. Видео © RuTube / Строительная Стратегия

Для чего обрезать розы

Для чего обрезать розы? Это важный ритуал для всех садоводов перед зимой. Обрезку проводят ещё перед холодами и процедурой укрытия. Для некоторых растений это рекомендуется делать в пору бабьего лета. Например, так это нужно кустистым розам — шрабам, английским и мускусным розам и другим похожим сортам. Для этих растений важно обрезать невызревшие верхние побеги и удалять цветущие побеги с бутонами — растение будет набираться сил перед весной без лишних трат на их питание.

Чайно-гибридные розы, как правило, обрезают до 40 см — с наступлением тёплого времени года растение легко компенсирует обрезанную длину за счёт новых побегов. Обрезка принципиально важна для всех кустистых культур — садоводы иногда специально обрезают излишне длинные участки стеблей, чтобы придать им вид пышного кустарника. Плетистым розам нужно обрезать часть побегов и оставить самые жизнеспособные как задел на весенний период. Их также нужно уложить на что-то сухое и накрыть. Такой поверхностью могут служить доски.

Нужно убрать подгнившие листья с явными признаками повреждений. © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Среди огородников существует спор, нужно ли обрезать все листья с кустов роз перед укрытием. Вероятно, для тех, у кого довольно большой сад, сделать это бывает проблематично. Главное — убрать из сада подгнившие листья с явными признаками повреждений. Если на них есть возбудители болезней, они передадут их за зиму здоровым растениям. В защиту листьев высказываются учёные: оказывается, даже под плёнкой зелёные части растений продолжают участвовать в важном процессе фотосинтеза — поглощении углекислого газа и выделении кислорода. Это возможно при укрытии цветов полупрозрачной плёнкой.

Удобрения для роз осенью

Перед процедурой укрытия роз опытные садоводы рекомендуют обработать их специальными веществами от болезней, а также использовать осенью для кустарников удобрения. Защитить от запревания побеги цветов сможет железный купорос в концентрации 4%. Перед тем как закрыть растения плёнкой, стоит их опрыскать этим раствором. Обрабатывают жидкостью как сами розы, так и землю.

Не рекомендуется засыпать обрезанные розы компостом, ведь в нём проходят активные и сложные биохимические процессы, способные вызвать так называемый инфекционный ожог у ослабленного экстремальными условиями растения. По этой же причине для удобрения роз на зиму не подходят навоз и торф. Подкормку роз нужно успеть сделать за пару недель до наступления морозов. От этой процедуры напрямую зависят внешний вид и состояние цветов предстоящей весной. Для этого нужно использовать фосфор, укрепляющий корни кустарников. К таким удобрениям относят суперфосфат и аммофос. Ещё один вид подкормки — это калийные удобрения: сульфат калия, хлористый калий и калимагнезия. Эти химические вещества важны для образования будущих бутонов, из которых потом появятся долгожданные цветы. Азотные удобрения для роз на зиму использовать не рекомендуется.

Нужно строго соблюдать пропорции удобрений. © Shutterstock / FOTODOM / Tasha-photo

Самые распространённые ошибки

Роза — капризное растение, довольно сложное в уходе. Для того чтобы кустарник цвёл и был здоровым, важно соблюдать множество условностей и процедур. Самые распространённые ошибки в уходе приводят к гибели растения, одна из них — «передозировка» удобрений. Нужно строго соблюдать пропорции, указанные на упаковке химиката, чтобы не навредить розам. В отличие от многих других, в этом деле не действует правило «чем больше, тем лучше».

Ещё одной ошибкой является раннее или позднее укрытие роз. Для того чтобы эта процедура была полезной для растения, нужно соблюдать сроки. Кустарникам нужно немного закалиться морозами, поэтому их никогда не укрывают до наступления минусовых температур, а только после установления холодной погоды. Если укрыть розы поздно, кустарники могут вымерзнуть.

Также нельзя при укрытии располагать материал слишком близко к кустарнику, нужно оставлять расстояние в 30–40 см. Важно соблюсти и сроки по открытию роз от плёнки весной. Если открыть растение слишком рано, пока корни ещё «спят» в холодной земле, роза может погибнуть: новые побеги и почки будут нуждаться в питательных материалах, а корни пока ещё не смогут обеспечить их нужными витаминами и минералами.