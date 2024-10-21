200 млрд долларов. Главный враг Эрдогана 83-летний богослов Фетхуллах Гюлен умер в США и оставил наследство В США в возрасте 83 лет умер турецкий богослов, основатель FETO Фетхуллах Гюлен. Что изменит смерть главного противника президента Турции и как распорядится его наследием ЦРУ — в материале Life.ru 21 октября, 12:18 Ежегодный оборот школ Гюлена по всему миру составляет 200 млрд долларов. Обложка © Getty Images / Pictures from History

В США скончался исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, глава признанной Турцией террористической группировки ФЕТО, что в переводе с турецкого звучит как «террористическая организация фетхуллахистов». О его смерти сообщил портал Herkul, которым управляют последователи Гюлена. Это официально подтвердил и глава МИД Турции Хакан Фидан.

Однако Гюлена хоронят не первый раз, напоминают эксперты. «Гюлен прятался в Соединённых Штатах Америки с 1999 года. Если это действительно так, то ушла эпоха. Он находился в главном списке разыскиваемых террористов в Турции. При этом он стал символом движения, но знамя его борьбы легко подхватят сподвижники, то есть на его уходе движение ФЕТО не исчезнет. Так как организация давно курируется Центральным разведывательным управлением», — отмечает в комментарии Life.ru востоковед и журналист Аббас Джума.

Эксперт напоминает, что в июле 2016 года именно члены ФЕТО организовали переворот при поддержке западной разведки, о котором глава России предупредил президента Турции. Соответственно, после этого уже восемь лет в Турции самым жесточайшим образом преследуют всех членов гюленистского движения.

Причина смерти Фетхуллаха Гюлена

Корреспондент CNN Turk Ханде Фират сообщила, что предварительной причиной смерти Гюлена является заболевание почек, которое было у него уже много лет. По предварителным данным, мужчина скончался в воскресенье вечером в американской больнице, где находился на лечении. Гюлен проживал в США в добровольном изгнании с 1999 года. Ему было 83 года, хотя близкие умершего утверждают, что он был на три года старше.

— Гюлен был злейшим и авторитетнейшим врагом Реджепа Эрдогана, человеком, который привёл его к власти. То есть он знал много такого, чего не знают оппоненты Эрдогана, плюс ко всему он был именно духовным лидером. В этом плане обвинять его в политических амбициях и преступлениях крайне сложно. Замены Гюлену нет. Но его уход выгоден и США, — считает доцент Финансового университета Геворг Мирзаян. — Ведь его смерть снимает основные точки напряжения в американо-турецких отношениях. Эрдоган более 20 лет требовал выдачи оппонента. Но Штаты и дальше будут подрывать власть действующего президента Турции. Для этого у них есть и другие инструменты: оппозиция внутри Турции и кемалисты.

Фетхуллах Гюлен: биография

СМИ сообщают, что предварительной причиной смерти Гюлена является заболевание почек, которое было у него много лет. Фото © Getty Images / Anadolu

Гюлен являлся убеждённым сторонником присутствия ислама в общественной сфере и считал, что это необходимо для формирования «идеального общества». Он выступал как за личностную трансформацию, так и за активное участие в социальных и политических вопросах; являлся сторонником подхода, в котором ислам, а не национальность служит определяющей характеристикой, одновременно продвигая экономический неолиберализм и подчёркивая значимость османского наследия Турции.

Взгляды Гюлена во многом были обусловлены историческим контекстом, он вырос в семье имама. Исследователи работ Гюлена полагают, что его взгляды также подверглись влиянию из-за усиления Советского Союза, а также конфликта на Балканах между мусульманами и христианами.

Посещая частную религиозную школу, Гюлен познакомился с трудами Саида Нурси, популярными во многих турецких религиозных кругах того времени (движение Нурси, известное как «Нур» или «Нурджулар»). Нурси пропагандировал непрерывное образование и духовность, подчёркивая совместимость ислама с наукой и призывая своих последователей принимать как веру, так и разум. По неподтверждённой версии некоторых экспертов, движение «Нур» продвигало идею тюркского превосходства с конечной целью создания «чистого государства» на основе «просвещённого шариата», хотя сам Нурси по национальности курд.

В 1958 году, окончив частную религиозную школу, Гюлен получил лицензию имама. В 1966 году он переехал в Измир, где основал сеть пансионов, известных как ısık evleri («маяки»), которые помогали студентам. Со временем он и его сторонники основали школы, благотворительные фонды и организации, которые должны были обучать людей для работы на бюрократических и государственных должностях. Когда государство ослабило свой контроль над религиозным выражением в 1980-х годах, Гюлен собрал значительное количество последователей в Турции.

Обвинение в попытке госпереворота

Политический альянс Эрдогана с гюленистами претерпел кризис, начал распадаться. Политический конфликт между турецким правительством и движением начался в 2013 году, когда Гюлен среди прочего раскритиковал реакцию правительства на протесты в парке Гези.

Разногласия между правительством и движением переросли в стычку, когда Эрдоган — тогдашний премьер — обвинил движение Гюлена в попытке свергнуть правительство, используя своё влияние на судебную систему, чтобы спровоцировать правительственный коррупционный скандал. Впоследствии правительство отреагировало масштабными реформами полиции и судебных органов, чтобы очистить их позиции от сторонников Гюлена.

Обвинив Гюлена в создании «вооружённой террористической группировки», правительство предприняло усилия по устранению влияния движения, что стало важной проблемой в турецкой политике и вызвало общенациональную обеспокоенность по поводу растущего авторитаризма.

Альянс окончательно разрушился в 2016 году, когда Эрдоган возложил на Гюлена ответственность за неудавшийся переворот и введя чрезвычайное положение на два года. Были арестованы и уволены сотни тысяч госслужащих и около восьми тысяч военных за якобы соучастие в мятеже и поддержку идеологии Гюлена. Вышеописанное привело к закрытию гюленистских школ и газет в Турции и фактически уничтожило движение на территории республики.

Публицист Кирилл Бенедиктов полагает, что смерть проповедника Фетхуллаха Гюлена мало что изменит в противостоянии между возглавляемым им движением ФЕТО («Хизмет») и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sasa Dzambic Photography

— Гюлен в последние годы проживал в закрытом комплексе в Пенсильвании под опекой американских спецслужб, много болел и редко появлялся на публике. Его наследие — международная сеть школ Гюлена — теперь окончательно перейдёт под контроль ЦРУ и будет использоваться как эффективный инструмент воспитания новой прозападной элиты в мусульманских странах. Если верить экспертам, выступавшим в программе CNN Turk, ежегодный оборот средств организации Гюлена, которая действует более чем в 100 странах, составляет порядка $200 миллиардов. За этот жирный кусок пирога уже давно ведётся ожесточённая схватка в руководстве движения «Хизмет», базирующегося в США и тесно связанного с американским разведсообществом. Для исхода этой борьбы смерть Гюлена, которого его же соратники в последние годы использовали как ширму для собственных организационных и финансовых схем, принципиального значения не имеет, — делает вывод Бенедиктов.