Вдали от мамы: Названо место похорон «кузнеца» турецкого путча Фетхуллаха Гюлена

Скончавшийся оппозиционный исламский проповедник, стоявший во главе объявленного в Турции террористическим сообщества FETO, Фетхуллах Гюлен будет похоронен в США. Об этом сообщает Yeni Safak.

Авторы издания пишут, что в американском штате Пенсильвания FETO купила землю специально для того, чтобы хоронить там членов организации, которые умерли в США, место назвали «Кладбище Гурбет». Для Гюлена выделили местечко между двух кипарисов.

Один из очевидцев рассказал, что в ещё в прошлом году могил на кладбище не было, но, придя туда после похорон, он обнаружил там надгробные камни, на которых были написаны 2018, 2019 и 2020 годы. Сам Гюлен при жизни говорил, что хочет найти последний приют рядом с мамой, которая похоронена в Измире, но, по утверждению журналистов, родины ему не видать даже после смерти.