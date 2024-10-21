Вдали от мамы: Названо место похорон «кузнеца» турецкого путча Фетхуллаха Гюлена
СМИ: Организатор госпереворота в Турции Фетхуллах Гюлен будет похоронен в США
Фетхуллах Гюлен. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ fethullah.gylen
Скончавшийся оппозиционный исламский проповедник, стоявший во главе объявленного в Турции террористическим сообщества FETO, Фетхуллах Гюлен будет похоронен в США. Об этом сообщает Yeni Safak.
Авторы издания пишут, что в американском штате Пенсильвания FETO купила землю специально для того, чтобы хоронить там членов организации, которые умерли в США, место назвали «Кладбище Гурбет». Для Гюлена выделили местечко между двух кипарисов.
Один из очевидцев рассказал, что в ещё в прошлом году могил на кладбище не было, но, придя туда после похорон, он обнаружил там надгробные камни, на которых были написаны 2018, 2019 и 2020 годы. Сам Гюлен при жизни говорил, что хочет найти последний приют рядом с мамой, которая похоронена в Измире, но, по утверждению журналистов, родины ему не видать даже после смерти.
Ранее сегодня появилась новость о смерти Фетхуллаха Гюлена, которого считают идейным вдохновителем попытки государственного переворота в Турции в 2026 году. Тогда во время двухдневного противостояния погибли более 250 человек, 2,2 тысячи получили ранения. Проповедник некогда был союзником турецкого лидера Реджепа Эрдогана, однако позже их пути разошлись. В 1999 году Гюлен покинул родную страну и перебрался в США, а позже его заочно приговорили в Турции.