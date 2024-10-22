Сигнал для неправильных молдаван. Чем закончится для Кишинёва второй тур выборов президента Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, кто выиграет во втором туре молдавских выборов и почему именно тогда будет решаться судьба Приднестровья. 21 октября, 21:23 Действующий президент Молдавии Майя Санду во время голосования на избирательном участке. Обложка © ТАСС / AP / Vadim Ghirda

20 октября в Молдавии прошли двойные выборы. У действующей главы страны Майи Санду — более 41% голосов, второе место занимает бывший генпрокурор страны, кандидат от Партии социалистов (ПСРМ) Александр Стояногло — более 26%. Население ответило, нужно ли этой стране входить в ЕС. В результате чуть больше 50% населения высказалось за Европу. Второй тур за кресло президента состоится примерно через две недели — 3 ноября, где Санду опять поспорит со Стояногло.

Особенности голосования

И смотрителей «европейского сада» (как назвал ЕС еврокомиссар по внешней политике Жозеп Боррель, сравнивая его окружение с «джунглями») не смутило, что Санду не позволила сотням тысяч молдаван высказать своё мнение на участках. Тем, кто, по её мнению, является неправильными молдаванами — просто потому, что они живут и работают в России. На полмиллиона потенциальных избирателей в России было открыто всего два избирательных участка и напечатано порядка десяти тысяч бюллетеней. Тот факт, что Майя Санду в принципе делит молдаван на правильных и неправильных в лучших традициях демократии, также остался вне внимания кураторов.

Санду попросту лишила финансирования из европейских фондов те муниципалитеты и регионы, где к власти пришли представители оппозиции. И прямо об этом заявила. «Деньги, поступающие из Евросоюза, от налогоплательщиков из стран ЕС, пойдут тем населённым пунктам, где местные власти поддерживают наш курс на евроинтеграцию», — объяснила действующий президент.

Массовые репрессии в Молдавии против оппозиции. До уровня другого кандидата на вступление в «сад» — Украины, убивающей инакомыслящих, — она ещё не дошла, однако те политики, которые летают в Москву, уже задерживаются и отстраняются от участия в голосовании. Просто потому, что так хочется и, самое главное, можется госпоже Санду.

Президент Молдавии Майя Санду на выборах. Фото © ТАСС / AP / Vadim Ghirda

Нарушения голосования в Молдавии

Их абсолютно не смущает, что на этих выборах произошла банальная фальсификация голосования. Несмотря на отстранение российских молдаван от выборов вплоть до конца подсчёта голосов, количество тех, кто выступал против евроинтеграции, превалировало над сторонниками. Примерно 53% против 47% при 94 процентах подсчитанных бюллетеней. Однако затем нарисовалась так называемая ступенька в лучших традициях американских выборов-2020 — когда наблюдается резкий скачок нужных голосов при стагнации ненужных. И как четыре года назад американские демократы (по крайней мере, по названию) втащили коляску с Байденом в Белый дом, так и сейчас демократы по названию в Молдавии натянули число сторонников евроинтеграции до 50,16%.

При этом никого не волнует, что эта «победа» не откроет для молдаван доступ в «европейский сад». И не только потому, что сфальсифицированные 50,16% — это не результат. Тем более что часть избирателей (как минимум несколько тысяч — те, что голосовали в Приднестровье) отправляли Молдавию в ЕС лишь для того, чтобы окончательно с ней развестись, — по целому ряду причин для вступления в Евросоюз Кишинёву нужно окончательно оставить за бортом Приднестровье.

Кто выиграет второй тур в Молдавии

Запад закроет глаза на любые нарушения ради того, чтобы Санду выиграла второй тур. Фото © Getty Images / Pierre Crom

ЕС не хочет и не собирается вбухивать в Молдавию миллиарды евро для того, чтобы поднять её хотя бы до уровня Румынии (самого, наряду с Болгарией, бедного члена Евросоюза). Молдавия Европе нужна только и исключительно как источник русофобской заразы недалеко от российской границы. Только и исключительно как инструмент для ослабления России.

И, соответственно, у этого инструмента должна быть надёжная ручка — то есть Майя Санду. Которая только в Молдавии ведёт себя как диктатор — с европейскими же партнёрами она послушная и улыбчивая. Без гонора (как у Зеленского) и без малейшего стремления защищать национальные интересы страны (которым, к сожалению для Запада, заболели нынешние грузинские элиты).

Именно поэтому Запад закроет глаза на любые нарушения ради того, чтобы Санду выиграла второй тур. И учитывая этот карт-бланш, а также разрозненность молдавской оппозиции, свои 50,16% она может и тут набрать.

Конечно, чудеса случаются. Оппозиция может объединиться вокруг кандидатуры бывшего прокурора Александра Стояногло (выступавшего за развитие отношений с Москвой и взявшего в первом туре 26% голосов), после чего попытаться удвоить его результат. Местные элиты могут мобилизоваться и не дать Санду сфальсифицировать выборы. Но потом все они столкнутся с проклятием молдавской географии. Страна зажата между Румынией и Украиной, так что приход к власти пророссийского лидера сразу же приведёт как минимум к экономической блокаде страны, к наказанию населения за «неправильный» выбор — и возложению вины на Москву за то, что она не помогла и не спасла.

Кандидат в президенты Молдавии от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Фото © ТАСС / EPA / DUMITRU DORU

Поэтому же окончательное избавление Молдавии от Санду и прочих антимолдавских элементов произойдёт только после того, как у страны будет общая граница с Россией, например в районе бывшеукраинской Одесской области. В этом случае возможен один из двух сценариев. Первый: молдавский вариант «Свадьбы в Малиновке», когда кишинёвские элиты вдруг очень быстро проникнутся большой любовью к Москве. После чего Санду уедет на заслуженную пенсию в Евросоюз, а к власти в Молдавии придёт пророссийский лидер, который будет стремиться в Евразийский союз, ОДКБ и прочие структуры, где к молдаванам будут относиться как к равным. Не как к ресурсу, который (как украинцев) можно расходовать для создания неприятностей Москве.

Второй сценарий подразумевает банальный развал Молдавии. Приднестровье, Гагаузия и другие части страны выберут своё будущее с Россией, а те, кто хочет в Европу, смогут войти туда через Румынию. Если, конечно, Бухарест возьмёт их к себе в нагрузку — интерес румынских властей к Молдавии во многом сосредоточивался на промышленно развитом Приднестровье.

Авторы Геворг Мирзаян