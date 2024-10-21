В ЦИК Молдавии объявили результаты выборов и референдума за евроинтеграцию

В Молдавии в одно время стартовал референдум о вступлении Республики в Европейский союз, а также выборы президента. На данный момент известны первые результаты двух важный политических событий страны после обработки 99,01% протоколов. О них рассказывает ЦИК страны.

Например, на референдуме «за» вступление в ЕС проголосовали уже более 50 процентов граждан, а «против» выступили свыше 49 процентов избирателей. Евроинтеграцию поддержали 50,29 процента, не согласны оказались 49,71% жителей. Такие показатели Центральной избирательной комиссии появились после обработки 99,01 процента протоколов. В рамках референдума граждане отвечали на один вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?».

Также обнародована информация и о президентской гонке. По данным первого тура, лидером стала нынешний президент Майя Санду. Она набрала 42,21 процента голосов. Второе место занял бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,15 процента, сообщает ЦИК после обработки 99,01 процента протоколов с избирательных участков. Сейчас кандидаты ожидают второй тур голосования, который состоится 3 ноября.