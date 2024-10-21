Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 октября, 10:14
3226

В ЦИК Молдавии объявили результаты выборов и референдума за евроинтеграцию

На референдуме в Молдавии за евроинтеграцию проголосовали 50,29%

В Молдавии в одно время стартовал референдум о вступлении Республики в Европейский союз, а также выборы президента. На данный момент известны первые результаты двух важный политических событий страны после обработки 99,01% протоколов. О них рассказывает ЦИК страны.

Например, на референдуме «за» вступление в ЕС проголосовали уже более 50 процентов граждан, а «против» выступили свыше 49 процентов избирателей. Евроинтеграцию поддержали 50,29 процента, не согласны оказались 49,71% жителей. Такие показатели Центральной избирательной комиссии появились после обработки 99,01 процента протоколов. В рамках референдума граждане отвечали на один вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?».

Также обнародована информация и о президентской гонке. По данным первого тура, лидером стала нынешний президент Майя Санду. Она набрала 42,21 процента голосов. Второе место занял бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,15 процента, сообщает ЦИК после обработки 99,01 процента протоколов с избирательных участков. Сейчас кандидаты ожидают второй тур голосования, который состоится 3 ноября.

Жители Гагаузии и Приднестровья проголосовали против вступления Молдавии в ЕС
Жители Гагаузии и Приднестровья проголосовали против вступления Молдавии в ЕС

Напомним, что выборы в Молдавии не смогли провести с первого раза. Определиться с кандидатом не вышло — действующий лидер Майя Санду и бывший генпрокурор страны Александр Стояногло не преодолели нужный порог в 50 процентов голосов. Всего в гонке участвуют 11 кандидатов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Leonid Andronov

Наталья Афонина
  • Новости
  • Молдавия
  • Майя Санду
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров