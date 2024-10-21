ЦИК Молдавии объявила о втором туре президентской гонки
Глава ЦИК Молдавии: Второй тур выборов президента в Республике состоится 3 ноября
Дополнительный второй тур выборов президента Молдавии проведут 3 ноября. Об этом рассказала в ходе брифинга председатель Центральной избирательной комиссии Анжелика Караман.
«Предварительная информация показывает, что никто из 11 кандидатов на пост президента Республики Молдова не набрал более 50% голосов избирателей, которые принимали участие в выборах. Соответственно, в течение двух недель будет организован второй тур выборов», — сказала она.
Напомним, что в Республике проходят президентские выборы. В гонке участвуют 11 кандидатов и никто из них не смог набрать свыше 50% голосов для победы в первом туре. Порог также не преодолели действующий лидер Майя Санду и бывший генпрокурор страны Александр Стояногло.
X / CEC Moldova