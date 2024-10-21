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21 октября, 09:47

ЦИК Молдавии объявила о втором туре президентской гонки

Глава ЦИК Молдавии: Второй тур выборов президента в Республике состоится 3 ноября

Дополнительный второй тур выборов президента Молдавии проведут 3 ноября. Об этом рассказала в ходе брифинга председатель Центральной избирательной комиссии Анжелика Караман.

«Предварительная информация показывает, что никто из 11 кандидатов на пост президента Республики Молдова не набрал более 50% голосов избирателей, которые принимали участие в выборах. Соответственно, в течение двух недель будет организован второй тур выборов», — сказала она.

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Напомним, что в Республике проходят президентские выборы. В гонке участвуют 11 кандидатов и никто из них не смог набрать свыше 50% голосов для победы в первом туре. Порог также не преодолели действующий лидер Майя Санду и бывший генпрокурор страны Александр Стояногло.

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X / CEC Moldova

Наталья Афонина
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