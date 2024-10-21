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21 октября, 03:24

В Молдавии сравнялось число сторонников и противников евроинтеграции

После обработки 97,66% протоколов с голосами на референдуме в Молдавии об изменении курса страны на присоединение к Евросоюзу образовался паритет между сторонниками и противниками в процентном соотношении.

Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии республики, количественно число сторонников даже превысило число противников — 721 760 против 721 672.

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Одновременно с референдумом в Молдавии проходили выборы президента. Определиться с кандидатом в первом туре не вышло — действующий лидер Майя Санду и бывший генпрокурор страны Александр Стояногло не преодолели нужный порог в 50% голосов.

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X / CEC Moldova

Артур Лапсаков
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