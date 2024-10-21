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20 октября, 23:54

Жители Гагаузии и Приднестровья проголосовали против вступления Молдавии в ЕС

На референдуме в Гагаузской автономии Молдавии подавляющее большинство — 94,84% — проголосовало против идеи вступления страны в Европейский Союз. Поддержали её всего 5,16% населения. Эти данные были озвучены Центральной избирательной комиссией Молдавии после обработки 100% избирательных протоколов.

Напомним, автономию возглавляет Евгения Гуцул, которая выступает за укрепление связей с Россией и является частью оппозиционного блока «Победа».

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Против этой идеи также высказались почти 63% граждан в Приднестровье. Там к данному моменту так же обработали все протоколы.

Всего же против евроинтеграции в Молдавии высказались более половины жителей страны. Эти цифры ЦИК публиковал по итогам обработки 90,18% голосов. Поддерживают изменения в конституции поддержали около 46% избирателей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gagarin Iurii

Артём Гапоненко
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