Жители Гагаузии и Приднестровья проголосовали против вступления Молдавии в ЕС

На референдуме в Гагаузской автономии Молдавии подавляющее большинство — 94,84% — проголосовало против идеи вступления страны в Европейский Союз. Поддержали её всего 5,16% населения. Эти данные были озвучены Центральной избирательной комиссией Молдавии после обработки 100% избирательных протоколов.

Напомним, автономию возглавляет Евгения Гуцул, которая выступает за укрепление связей с Россией и является частью оппозиционного блока «Победа».

Против этой идеи также высказались почти 63% граждан в Приднестровье. Там к данному моменту так же обработали все протоколы.