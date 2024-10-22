Фотосинтез на Марсе? Учёные поняли, что не там ищут внеземную жизнь
Пока марсоходы обследуют одни участки поверхности, планетологи на Земле рассматривают любопытные детали в совершенно других местах на Красной планете.
Учёные поняли, где на Марсе надо искать жизнь. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dima Zel
На Марсе есть места, где могут обитать фотосинтезирующие организмы, пишет Nature. Сообщается, что планетологи обратили внимание на некоторые участки поверхности Красной планеты, где из-под слоя грунта и пыли проглядывает лёд. Стоит отметить, что ранее по данным спутниковых приборов учёным удалось составить карту распределения водяного льда на Красной планете. Выяснилось, что на обширных территориях даже в средних марсианских широтах водяной лёд скрывается на глубине всего 10–20 сантиметров под поверхностью.
Участок поверхности Марса, где, по мнению учёных, виден подповерхностный лёд. Фото © NASA
Учёные высказали смелую и неожиданную версию: по их мнению, солнечный свет в средних широтах на Марсе прогревает грунт до такой степени, что в глубине под ним во льдах вполне могут образовываться резервуары талой воды. Как объяснили исследователи, непосредственно на поверхности Красной планеты вода не может существовать в состоянии жидкости: из-за разрежённости атмосферы и, как следствие, очень слабого атмосферного давления лёд быстро сублимирует, то есть испаряется. Но под слоем грунта и вышележащего льда может быть жидкая вода. По мнению учёных, оттаивать будет находящийся в самом низу «пыльный», смешанный с грунтом снег.
При этом местами подповерхностный лёд на Марсе частично обнажается в результате падений метеоритов и астероидов, а также оползней на крутых склонах холмов. Планетологи считают, что на этих участках сквозь лёд может проникать столько солнечного света, сколько вполне достаточно для фотосинтеза. А это значит, что там могут обитать такие же микроорганизмы, какие процветают в подлёдных озёрах Антарктиды. Учёные подчёркивают, что это лишь предположение, но считают необходимым исследовать образцы не только марсианского грунта, но и марсианского льда.