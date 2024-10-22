Фотосинтез на Марсе? Учёные поняли, что не там ищут внеземную жизнь

На Марсе есть места, где могут обитать фотосинтезирующие организмы, пишет Nature. Сообщается, что планетологи обратили внимание на некоторые участки поверхности Красной планеты, где из-под слоя грунта и пыли проглядывает лёд. Стоит отметить, что ранее по данным спутниковых приборов учёным удалось составить карту распределения водяного льда на Красной планете. Выяснилось, что на обширных территориях даже в средних марсианских широтах водяной лёд скрывается на глубине всего 10–20 сантиметров под поверхностью.

Участок поверхности Марса, где, по мнению учёных, виден подповерхностный лёд. Фото © NASA

Учёные высказали смелую и неожиданную версию: по их мнению, солнечный свет в средних широтах на Марсе прогревает грунт до такой степени, что в глубине под ним во льдах вполне могут образовываться резервуары талой воды. Как объяснили исследователи, непосредственно на поверхности Красной планеты вода не может существовать в состоянии жидкости: из-за разрежённости атмосферы и, как следствие, очень слабого атмосферного давления лёд быстро сублимирует, то есть испаряется. Но под слоем грунта и вышележащего льда может быть жидкая вода. По мнению учёных, оттаивать будет находящийся в самом низу «пыльный», смешанный с грунтом снег.