День цифровой грамотности прошёл на ВДНХ в «Умном городе»

В Москве, в павильоне «Умный город» на ВДНХ, прошёл Семейный день цифровой грамотности в рамках Всероссийской акции «Цифровой диктант», организованной при поддержке Департамента информационных технологий столицы.

Мероприятие «Мама, папа, я — «цифровая» семья». Видео © Life.ru

В первой половине дня состоялась сессия под названием «Мама, папа, я — «цифровая» семья», в которой приняли участие представители Департамента информационных технологий Москвы, компании «Авито», Координационного центра доменов .RU/.РФ, «Билайн» и «Яндекс GO». Модератором сессии выступил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников.

«Цифровой диктант — это очень классный, добрый проект, который проходит по всей территории России. И на самом деле доступен для пользователей Интернета, которые умеют читать и понимать на русском языке. В какой-то момент мы поняли, что просто замерять индекс цифровой грамотности социологическими методами — это, конечно, здорово, но это неэффективно для повышения цифровой грамотности нашей страны», — отметил Гребенников.

По его словам, в 2024 году к ранее существовавшим блокам цифрового диктанта — цифровому потреблению, цифровой безопасности, цифровым компетенциям и новым технологиям — добавился значимый пятый блок, посвящённый финансовой киберграмотности. Это особенно актуально, поскольку люди ежедневно делают онлайн-покупки и заказывают такси.

Глобальная задача — сделать так, чтобы каждый пользователь Рунета прошёл цифровой диктант от начала до конца и понял, где у него есть проблемы, и научился с этими проблемами бороться, и главное — критически относиться ко всем действиям, которые он совершает в Интернете. Директор РАЭК Сергей Гребенников

В рамках сессии Сергей Павлин, руководитель направления репутации пользователей в «Авито», поделился с аудиторией, как компания заботится о безопасности своих юзеров. Он подчеркнул, что пользователи, соблюдающие правила и действующие добросовестно, получают преимущество в поисковой выдаче. В то же время тем, кто нарушает правила или ведёт себя некорректно, модераторы усложняют условия использования сервиса вплоть до полной блокировки аккаунта.

О доменах рассказала руководитель социальных проектов Координационного центра доменов .RU/.РФ Виктория Бунчук. Она отметила, что адрес сайта представляет собой ключевую технологию для доступа к нужным ресурсам, поскольку пользователям легче запоминать слова, чем цифры.

В рамках Дня семейной цифровой грамотности также прошли лекции от блогеров и экспертов Рунета. Олеся Грибок, амбассадор RUTUBE, рассказала, как стать успешным блогером и сделать видео более привлекательными. Татьяна Волкова из Samsung Innovation Campus показала, как можно использовать старый смартфон. Татьяна Пименова и Денис Сидоренков рассказали слушателям, как пицца из доставки оказывается у вас дома, и разыграли вкусные призы. Также были квизы от Всероссийского сообщества «Движение первых» и Координационного центра доменов .RU/.РФ на тему цифровой грамотности.