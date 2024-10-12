«Цифровой диктант» за первые часы после начала прошли свыше 50 тысяч россиян

В Москве 10 октября состоялось открытие пятого сезона Всероссийской акции по проверке цифровой грамотности «Цифровой диктант». Организатором мероприятия стала Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

Открытие провели стали директор РАЭК, идеолог акции Сергей Гребенников и блогер Женя Искандарова. В ходе дискуссии представители бизнеса и государства обсудили методы и ресурсы для обучения цифровой грамотности школьников и студентов, перспективы роста киберграмотности населения, особенности повышения цифровой грамотности у различных возрастных категорий граждан, важность повышения цифровой грамотности сотрудников и обучения граждан финансовой киберграмотности, а также способы защиты персональных данных и пути сотрудничества ассоциаций.

С приветственным словам к участникам выступил врио главы департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Евгений Хасин. Он назвал «Цифровой диктант» важным событием, поскольку цифровой грамотности нужно обучаться непрерывно. В свою очередь Гребенников отметил, что быть грамотным в Сети — это один из важнейших навыков современности.

«От Калининграда до Сахалина стартовала акция «Цифровой Диктант», а это значит, что каждый сможет проверить себя на знание основ цифровой грамотности. В первые часы с момента открытия акцию прошли уже более 50 тысяч человек. Это отличный результат для старта, который мы будем приумножать. В этом году акцию смогут пройти ещё большее количество людей, поскольку сайт проекта адаптирован для людей с ОВЗ», — сказал директор РАЭК.

Также на открытии «Цифрового диктанта» выступил советник руководителя департамента информационных технологий города Москвы Дмитрий Онтоев. Он подчеркнул, что уже второй год подряд в рамках акции проводится отдельный диктант для москвичей. К слову, столица в прошлом году заняла первое место среди регионов по индексу цифровой грамотности, разделив первенство с Карелией (7,34 баллов из 10).

Принять участие в «Цифровом диктанте» и проверить свой уровень знаний в сфере основ цифровой грамотности могут все желающие до 28 октября на официальном сайте цифровойдиктант.рф.

«Цифровой диктант» — ежегодна Всероссийская акция по определению уровня цифровой грамотности. Проходит на одноимённой платформе с 2019 года. В 2024 году акция состоится с 10 по 28 октября в онлайн и офлайн-форматах. Участники смогут узнать свой уровень цифровых компетенций, а также познакомиться с ИТ-сервисами и продуктами, доступными в их регионах. Организатором акции выступает РАЭК, а соорганизаторами — РОЦИТ и Народный фронт. В этом году тестирование пройдёт при поддержке Минцифры и столичного Департамента информационных технологий.