Более 415 тысяч россиян приняли участие в ИТ-диктанте в День программиста

В День программиста свою цифровую грамотность проверили более 415 тысяч жителей из 89 субъектов России. Всероссийская образовательная акция по информационным технологиям «ИТ-диктант» состоялась 12 сентября по всей стране.

«В 2024 году акция прошла в седьмой раз. В этом году тюменская инициатива достигла новых рекордов: количество участников, проверивших свой уровень цифровых компетенций, составило 415 352 человека. До этого самое большое число прохождений было в 2022 году. Тогда диктант прошли 240 тысяч человек», — рассказали представители акции.

В текущем году также вырос и средний балл за тестирование — 69,1. Лидерами среди регионов по среднему баллу стали ЛНР, Республика Ингушетия, Республика Алтай, Пензенская и Псковская области. По итогам диктанта у 45 регионов РФ средний балл выше общего срединного значения.

Больше всего участников акции зафиксировали в Белгородской области — свыше 100 тысяч человек. Также там больше всего стобалльников — более 18 тысяч человек показали лучшие результаты.

«ИТ-диктант вышел на новый уровень по количеству участников. Но больше радует, что растут качественные показатели в целом по всем регионам. Так, мы видим увеличение среднего балла и тех, кто прошёл диктант на отлично. Это ещё раз доказывает эффективность диктанта как инструмента для замера уровня цифровой грамотности населения», — рассказал директор Департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.