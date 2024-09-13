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Регион
13 сентября, 16:00

Более 415 тысяч россиян приняли участие в ИТ-диктанте в День программиста

В День программиста свою цифровую грамотность проверили более 415 тысяч жителей из 89 субъектов России. Всероссийская образовательная акция по информационным технологиям «ИТ-диктант» состоялась 12 сентября по всей стране.

«В 2024 году акция прошла в седьмой раз. В этом году тюменская инициатива достигла новых рекордов: количество участников, проверивших свой уровень цифровых компетенций, составило 415 352 человека. До этого самое большое число прохождений было в 2022 году. Тогда диктант прошли 240 тысяч человек», — рассказали представители акции.

В текущем году также вырос и средний балл за тестирование — 69,1. Лидерами среди регионов по среднему баллу стали ЛНР, Республика Ингушетия, Республика Алтай, Пензенская и Псковская области. По итогам диктанта у 45 регионов РФ средний балл выше общего срединного значения.

Больше всего участников акции зафиксировали в Белгородской области — свыше 100 тысяч человек. Также там больше всего стобалльников — более 18 тысяч человек показали лучшие результаты.

«ИТ-диктант вышел на новый уровень по количеству участников. Но больше радует, что растут качественные показатели в целом по всем регионам. Так, мы видим увеличение среднего балла и тех, кто прошёл диктант на отлично. Это ещё раз доказывает эффективность диктанта как инструмента для замера уровня цифровой грамотности населения», рассказал директор Департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

Напомним, что акцию «ИТ-диктант» проводят с 2018 года. Инициатором и организатором каждый год становится Департамент информатизации Тюменской области.

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Тест: Какой ты программист — только IT-гений ответит на 9/9

Ранее Life.ru рассказывал о «Диктанте Победы», который «Единая Россия» в 2024 году провела уже в шестой раз. Международная просветительско-патриотическая акция состоялась 26 апреля. К конкурсу присоединились не только граждане РФ, но и жители 56 стран. Самой юной победительницей диктанта стала школьница из Херсонщины.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / epic_pic

Наталья Афонина
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