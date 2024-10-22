Экс-президента Перу Алехандро Толедо приговорили к 20 годам тюрьмы за коррупцию

Бывший президент Перу Алехандро Толедо, который правил страной с 2001 по 2006 год, приговорён к 20 годам и шести месяцам тюремного заключения. Политик проведёт почти четверть века за решёткой из-за отмывания денег и получения взятки в размере 35 миллионов долларов. Об этом сообщила пресс-служба судебной системы республики.

Судья постановил, что экс-глава государства получил щедрый гонорар от бразильской строительной компании Odebrecht, которой Толедо впоследствии помог заполучить тендер на строительство двух отрезков Южного межокеанского шоссе. Автомагистраль соединяет Атлантическое побережье Бразилии и Тихоокеанское побережье Перу. Нескольких сообщников бывшего президента служители Фемиды приговорили к 14 и девяти годам тюрьмы.