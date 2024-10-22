Экс-президента Перу Алехандро Толедо приговорили к 20 годам тюрьмы за коррупцию
Экс-президент Перу Алехандро Толедо на скамье подсудимых. Обложка © X / Poder Judicial Perú
Бывший президент Перу Алехандро Толедо, который правил страной с 2001 по 2006 год, приговорён к 20 годам и шести месяцам тюремного заключения. Политик проведёт почти четверть века за решёткой из-за отмывания денег и получения взятки в размере 35 миллионов долларов. Об этом сообщила пресс-служба судебной системы республики.
Судья постановил, что экс-глава государства получил щедрый гонорар от бразильской строительной компании Odebrecht, которой Толедо впоследствии помог заполучить тендер на строительство двух отрезков Южного межокеанского шоссе. Автомагистраль соединяет Атлантическое побережье Бразилии и Тихоокеанское побережье Перу. Нескольких сообщников бывшего президента служители Фемиды приговорили к 14 и девяти годам тюрьмы.
Награду за поимку бывшего президента власти Перу объявили ещё в 2017 году. В это время Толедо проживал в США, где несколько раз оказывался фигурантом крупных скандалов. В 2019 году политика арестовали по ордеру на экстрадицию, но на родину коррупционера вернули лишь в 2023 году.