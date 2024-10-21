Суд заочно приговорил Роднянского* к 8,5 года колонии за фейки об Армии России

Суд заочно приговорил кинопродюсера Александра Роднянского* к восьми годам и шести месяцам исправительной колонии общего режима. Его признали виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации), сообщает прокуратура Москвы.

«С учётом позиции прокуратуры суд приговорил 63-летнего кинопродюссера Александра Роднянского* к 8 годам 6 мес. лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении ведомства.

Помимо этого Роднянскому* на 4 года запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей.