Прокурор потребовал приговорить продюсера Роднянского* к 9,5 года ИК

Кинопродюсеру Александру Роднянскому* грозит большой срок. К девяти годам и шести месяцам колонии его потребовал заочно приговорить прокурор в ходе судебного заседания. Такое наказание ему грозит за распространение фейков о российской армии.

«Прошу признать виновным Роднянского* по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти) и назначить ему наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Наказание прошу считать заочным», — цитирует гособвинителя ТАСС.