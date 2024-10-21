Прокурор потребовал приговорить продюсера Роднянского* к 9,5 года ИК
Продюсер Александр Роднянский*. Обложка © ТАСС / Роман Пименов
Кинопродюсеру Александру Роднянскому* грозит большой срок. К девяти годам и шести месяцам колонии его потребовал заочно приговорить прокурор в ходе судебного заседания. Такое наказание ему грозит за распространение фейков о российской армии.
«Прошу признать виновным Роднянского* по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти) и назначить ему наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Наказание прошу считать заочным», — цитирует гособвинителя ТАСС.
Как уже рассказывал Life.ru, Роднянский* был заочно арестован в мае прошлого года за то, что занимался распространением ложной информации о действиях Вооружённых Сил Российской Федерации. В итоге опальный продюсер был объявлен в розыск. К слову, статусом иноагента его «наградили» ещё в октябре 2022-го.
* Включён в перечень иностранных агентов Министерства юстиции России.