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21 октября, 10:59

Прокурор потребовал приговорить продюсера Роднянского* к 9,5 года ИК

Продюсер Александр Роднянский*. Обложка © ТАСС / Роман Пименов

Продюсер Александр Роднянский*. Обложка © ТАСС / Роман Пименов

Кинопродюсеру Александру Роднянскому* грозит большой срок. К девяти годам и шести месяцам колонии его потребовал заочно приговорить прокурор в ходе судебного заседания. Такое наказание ему грозит за распространение фейков о российской армии.

«Прошу признать виновным Роднянского* по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти) и назначить ему наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Наказание прошу считать заочным»,цитирует гособвинителя ТАСС.

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Как уже рассказывал Life.ru, Роднянский* был заочно арестован в мае прошлого года за то, что занимался распространением ложной информации о действиях Вооружённых Сил Российской Федерации. В итоге опальный продюсер был объявлен в розыск. К слову, статусом иноагента его «наградили» ещё в октябре 2022-го.

* Включён в перечень иностранных агентов Министерства юстиции России.

Юрий Лысенко
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