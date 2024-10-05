Прокурор запросил семь лет колонии для 72-летнего американского наёмника ВСУ
Стефан Джеймс Хаббард (Стивен Джеймс Хамберд). Обложка © Телеграм / Colonelcassad
Мосгорсуд продолжает рассматривать уголовное дело воевавшего на стороне ВСУ 72-летнего американца Стефана Хаббарда. На очередном заседании, которое проходит в закрытом режиме, прокурор запросил для пенсионера семь лет колонии.
«Гособвинение считает, что обвиняемый заслуживает наказания в виде семи лет колонии строгого режима», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Гособвинение также попросило суд при вынесении приговора учесть возраст американца и признание им вины. Гражданин США обвиняется по статье «Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях», наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы от семи до 15 лет.
Как ранее сообщал Life.ru, уроженец Мичигана Стефан Хаббард переехал на Украину в 2014 году, где проживал с женщиной, которая вскоре ушла от него. В феврале 2022 года он реализовал преступный замысел и вступил в ряды ВСУ в качестве иностранного наёмника. По договору пожилому американцу ежемесячно должны были платить не менее тысячи долларов.