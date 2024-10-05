Прокурор запросил семь лет колонии для 72-летнего американского наёмника ВСУ

Мосгорсуд продолжает рассматривать уголовное дело воевавшего на стороне ВСУ 72-летнего американца Стефана Хаббарда. На очередном заседании, которое проходит в закрытом режиме, прокурор запросил для пенсионера семь лет колонии.

«Гособвинение считает, что обвиняемый заслуживает наказания в виде семи лет колонии строгого режима», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.