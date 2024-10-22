Роспотребнадзор проверит «Тануки» после резонансного расследования «SHOT ПРОВЕРКИ»
Депутат Удальцова попросила Роспотребнадзор проверить «Тануки» на антисанитарию
Депутат Госдумы Анастасия Удальцова после нового расследования SHOT ПРОВЕРКИ об антисанитарии в «Тануки» обратилась в Роспотребнадзор с просьбой проверить рестораны сети. Об этом сообщается в телеграм-канале SHOT ПРОВЕРКИ.
Соответствующее обращение направлено в столичное управление РПН, а также в Прокуратуру Москвы. SHOT ПРОВЕРКА, в свою очередь, направила запросы в ведомства, приложив результаты лабораторных исследований.
Напомним, что ранее команда «SHOT ПРОВЕРКИ» нашла нарушения санитарных норм по двум адресам сети «Тануки» в Москве — Новокосинская, 36 и Маршала Катукова, 23. Тайные агенты телеграм-канала обнаружили повсеместную грязь, несоблюдение правил маркировки и наплевательское отношение сотрудников, например битьё замороженной рыбы об пол и блюда с «сюрпризом». Посмотреть расследование можно в VK и на YouTube.