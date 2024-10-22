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22 октября, 11:47

Роспотребнадзор проверит «Тануки» после резонансного расследования «SHOT ПРОВЕРКИ»

Депутат Удальцова попросила Роспотребнадзор проверить «Тануки» на антисанитарию

Депутат Госдумы Анастасия Удальцова после нового расследования SHOT ПРОВЕРКИ об антисанитарии в «Тануки» обратилась в Роспотребнадзор с просьбой проверить рестораны сети. Об этом сообщается в телеграм-канале SHOT ПРОВЕРКИ.

Соответствующее обращение направлено в столичное управление РПН, а также в Прокуратуру Москвы. SHOT ПРОВЕРКА, в свою очередь, направила запросы в ведомства, приложив результаты лабораторных исследований.

Мухи в супе, гусеницы в роллах. Что творится в ресторанах сети «Тануки»
Мухи в супе, гусеницы в роллах. Что творится в ресторанах сети «Тануки»

Напомним, что ранее команда «SHOT ПРОВЕРКИ» нашла нарушения санитарных норм по двум адресам сети «Тануки» в Москве — Новокосинская, 36 и Маршала Катукова, 23. Тайные агенты телеграм-канала обнаружили повсеместную грязь, несоблюдение правил маркировки и наплевательское отношение сотрудников, например битьё замороженной рыбы об пол и блюда с «сюрпризом». Посмотреть расследование можно в VK и на YouTube.

Что скрывается за витринами знаменитой сети кафе «Шоколадница»
Что скрывается за витринами знаменитой сети кафе «Шоколадница»
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Полина Никифорова
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