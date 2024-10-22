В «Тануки» заявили, что провели внутреннюю проверку после ревизии SHOT ПРОВЕРКИ

В ресторане «Тануки» по адресу ул. Маршала Катукова, 23 проведено внутреннее расследование после публикации скандального видео SHOT ПРОВЕРКИ с кухни заведения. Руководитель точки до сих пор не осознает, что произошедшее — дело рук его коллег.

Первая реакция работников ресторана «Тануки» после скандальной проверки. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

«Дело в том, что мы это видео видели. Но не факт, что это мой ресторан был. Мы провели внутреннее расследование, ряд сотрудников отстранили», — заявил директор заведения.