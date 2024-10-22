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22 октября, 13:44

В «Тануки» заявили, что провели внутреннюю проверку после ревизии SHOT ПРОВЕРКИ

В ресторане «Тануки» по адресу ул. Маршала Катукова, 23 проведено внутреннее расследование после публикации скандального видео SHOT ПРОВЕРКИ с кухни заведения. Руководитель точки до сих пор не осознает, что произошедшее — дело рук его коллег.

Первая реакция работников ресторана «Тануки» после скандальной проверки. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

«Дело в том, что мы это видео видели. Но не факт, что это мой ресторан был. Мы провели внутреннее расследование, ряд сотрудников отстранили», — заявил директор заведения.

Пресс-служба сети ресторанов отказалась давать комментарии по факту нарушений санитарных норм, в том числе в связи с обнаружением в ходе лабораторного исследования роллов и поке с кишечной палочкой.

Мухи в супе, гусеницы в роллах. Что творится в ресторанах сети «Тануки»
Мухи в супе, гусеницы в роллах. Что творится в ресторанах сети «Тануки»

Напомним, что ранее команда «SHOT ПРОВЕРКИ» нашла нарушения санитарных норм по двум адресам сети «Тануки» в Москве — Новокосинская, 36 и Маршала Катукова, 23. Тайные агенты телеграм-канала нашли грязь повсюду. Кроме того, сотрудники не соблюдали правила маркировки. Всё это на фоне наплевательского отношения к работникам. Посмотреть расследование можно в VK и на YouTube.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / grafvision

Мария Любицкая
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