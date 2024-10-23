В ГД рассказали, как «за день» сделать Россию техническим и культурным центром

В ответ на неправомерное использование Западом прибыли от замороженных российских активов для поддержки Киева следует остановить наполнение западных государств деньгами. С таким заявлением выступил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в беседе с «Лентой.ру».

«Нужно прекратить подпитку Запада нашими деньгами. То есть нужно прекратить вывод капитала из страны. Нужно прекратить бегство капитала в криминальную экономику внутри России, потому что она тесно связана с Западом. Тем самым нужно прекратить крупную обналичку денег», — считает Делягин.

Также депутат отметил, что экономика нуждается в деофшоризации. Он требует конфисковывать предприятия, чей центр управления находится за рубежом. Кроме того, парламентарий призвал отменить интеллектуальное право. По его мнению, вышеназванные меры обеспечат бурное развитие РФ, которая «за день» станет программным, инженерным и культурным центром.