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Опубликовано 23 октября 2024, 10:38

Песков: Путин рассказал лидерам Китая, Индии и ЮАР об успехах ВС России на СВО

Президент России Владимир Путин проинформировал зарубежных коллег на саммите БРИКС в Казани об успехах ВС России в зоне СВО. Глава государства заявил о нежелании Киева вести переговоры, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Украина много обсуждалась в течение вчерашних двусторонних бесед, коих было немало у президента. Как правило, часть, связанная с украинским кризисом, присутствует на повестке дня каждой из встреч. Президент даёт чёткие оценки нынешнего положения дел и перспектив урегулирования», — сказал Песков НТВ.

Представитель Кремля добавил, что Путин в ходе встреч отметил нежелание Киева вести переговоры, а также указал на положительную динамику на фронте для российских войск.

Ранее сообщалось, что страны БРИКС согласовали единую позицию по Украине. Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что она будет отражена в итоговом документе казанского саммита.

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Никита Никонов
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