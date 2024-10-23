Песков: Путин рассказал лидерам Китая, Индии и ЮАР об успехах ВС России на СВО
Президент России Владимир Путин проинформировал зарубежных коллег на саммите БРИКС в Казани об успехах ВС России в зоне СВО. Глава государства заявил о нежелании Киева вести переговоры, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Украина много обсуждалась в течение вчерашних двусторонних бесед, коих было немало у президента. Как правило, часть, связанная с украинским кризисом, присутствует на повестке дня каждой из встреч. Президент даёт чёткие оценки нынешнего положения дел и перспектив урегулирования», — сказал Песков НТВ.
Представитель Кремля добавил, что Путин в ходе встреч отметил нежелание Киева вести переговоры, а также указал на положительную динамику на фронте для российских войск.
Ранее сообщалось, что страны БРИКС согласовали единую позицию по Украине. Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что она будет отражена в итоговом документе казанского саммита.
Life.ru