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Регион
Опубликовано 23 октября 2024, 18:50
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«Госдума, обращаюсь к вам»: Малышева выступила с важным требованием насчёт соли

Телеведущая Малышева призвала Госдуму вернуть в РФ практику йодирования соли

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева заявила о необходимости вернуть практику йодирования соли. С соответствующим предложением она обратилась к депутатам Госдумы.

Звёздный доктор, ссылаясь на различные исследования, рассказала, что сегодня у многих россиян наблюдается нехватка йода в организме. Это, по её словам, чревато проблемами в развитии у детей и трудностям в работе щитовидной железы. Малышева отметила, что в 1930-х советская власть эффективно решала данную проблему, добавляя йод в соль. В связи с этим телеведущая призвала вернуть в Россию практику йодирования соли.

«Госдума, обращаемся к вам. Это официально», — сказала Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

Ранее в Сеченовском медуниверситете назвали четыре самых дефицитных микроэлемента у россиян. Йод, к слову, входит в их число, однако он стоит не на первом месте.

Врач поделилась лайфхаком с самодиагностикой на предмет йододефицита
Врач поделилась лайфхаком с самодиагностикой на предмет йододефицита
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ТАСС / Антон Новодережкин

Наталья Демьянова
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