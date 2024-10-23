«Госдума, обращаюсь к вам»: Малышева выступила с важным требованием насчёт соли

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева заявила о необходимости вернуть практику йодирования соли. С соответствующим предложением она обратилась к депутатам Госдумы.

Звёздный доктор, ссылаясь на различные исследования, рассказала, что сегодня у многих россиян наблюдается нехватка йода в организме. Это, по её словам, чревато проблемами в развитии у детей и трудностям в работе щитовидной железы. Малышева отметила, что в 1930-х советская власть эффективно решала данную проблему, добавляя йод в соль. В связи с этим телеведущая призвала вернуть в Россию практику йодирования соли.

«Госдума, обращаемся к вам. Это официально», — сказала Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.