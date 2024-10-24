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23 октября, 23:18

Чилийские ученики взорвали самодельную бомбу в школе, десятки человек ранены

В результате взрыва коктейля Молотова в школе Чили пострадали не менее 35 учеников

В результате взрыва самодельного коктейля Молотова в школе-интернате в столице Чили Сантьяго пострадали по меньшей мере 35 учеников. Об этом сообщила радиостанция Bio-Bio.

Чилийские ученики взорвали самодельную бомбу в школе, десятки человек пострадали. Видео © X / ChilenosOpinan

По информации источника, группа учащихся занималась изготовлением зажигательной смеси в школьном туалете. Неосторожное обращение с компонентами привело к взрыву, который вызвал пожар в здании. Одиннадцать подростков были госпитализированы, состояние четырёх из них оценивается как угрожающее жизни. Возраст пострадавших варьируется от 15 до 18 лет.

Местные власти начали расследование инцидента.

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Ранее у девятиклассника из Анапы в руках взорвался смартфон. Вследствие было эвакуировано 1500 учеников.

Обложка ©

X / ChilenosOpinan

Анатолий Цейко
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