Чилийские ученики взорвали самодельную бомбу в школе, десятки человек ранены

В результате взрыва самодельного коктейля Молотова в школе-интернате в столице Чили Сантьяго пострадали по меньшей мере 35 учеников. Об этом сообщила радиостанция Bio-Bio.

По информации источника, группа учащихся занималась изготовлением зажигательной смеси в школьном туалете. Неосторожное обращение с компонентами привело к взрыву, который вызвал пожар в здании. Одиннадцать подростков были госпитализированы, состояние четырёх из них оценивается как угрожающее жизни. Возраст пострадавших варьируется от 15 до 18 лет.