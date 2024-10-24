Чилийские ученики взорвали самодельную бомбу в школе, десятки человек ранены
В результате взрыва коктейля Молотова в школе Чили пострадали не менее 35 учеников
В результате взрыва самодельного коктейля Молотова в школе-интернате в столице Чили Сантьяго пострадали по меньшей мере 35 учеников. Об этом сообщила радиостанция Bio-Bio.
Чилийские ученики взорвали самодельную бомбу в школе, десятки человек пострадали. Видео © X / ChilenosOpinan
По информации источника, группа учащихся занималась изготовлением зажигательной смеси в школьном туалете. Неосторожное обращение с компонентами привело к взрыву, который вызвал пожар в здании. Одиннадцать подростков были госпитализированы, состояние четырёх из них оценивается как угрожающее жизни. Возраст пострадавших варьируется от 15 до 18 лет.
Местные власти начали расследование инцидента.
Ранее у девятиклассника из Анапы в руках взорвался смартфон. Вследствие было эвакуировано 1500 учеников.
X / ChilenosOpinan