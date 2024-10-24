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23 октября, 21:50
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Скончался народный артист России Евгений Князев

Народный артист России Евгений Князев скончался в Тольятти 83-м году жизни

Народный артист России Евгений Князев. Обложка © VK / Администрация Тольятти

Народный артист России Евгений Князев. Обложка © VK / Администрация Тольятти

Один из основателей тольяттинского драмтеатра «Колесо», народный артист РФ Евгений Князев скончался в возрасте 82 лет. Трагическую новость сообщила пресс-служба администрации Тольятти.

«Евгений Иванович был уникальной личностью, несомненным профессионалом своего дела, великолепным артистом, педагогом и человеком. Мастер спорта СССР по фехтованию. Преподаватель актёрского мастерства и сценического движения в Ярославском театральном училище и в Волжском университете имени В. Татищева», — говорится в некрологе.

О дате прощания с артистом не сообщается.

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Оксана Попова
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