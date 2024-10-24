Скончался народный артист России Евгений Князев
Народный артист России Евгений Князев скончался в Тольятти 83-м году жизни
Народный артист России Евгений Князев. Обложка © VK / Администрация Тольятти
Один из основателей тольяттинского драмтеатра «Колесо», народный артист РФ Евгений Князев скончался в возрасте 82 лет. Трагическую новость сообщила пресс-служба администрации Тольятти.
«Евгений Иванович был уникальной личностью, несомненным профессионалом своего дела, великолепным артистом, педагогом и человеком. Мастер спорта СССР по фехтованию. Преподаватель актёрского мастерства и сценического движения в Ярославском театральном училище и в Волжском университете имени В. Татищева», — говорится в некрологе.
О дате прощания с артистом не сообщается.
Ранее в возрасте 59 лет ушёл из жизни российский журналист и телеведущий Андрей Егоршев. Долгое время мужчина трудился ведущим на радио «Маяк», «Радио России» и «Вести ФМ». С 2015 года Егоршев ушёл в предпринимательство.