Скончался народный артист России Евгений Князев

Один из основателей тольяттинского драмтеатра «Колесо», народный артист РФ Евгений Князев скончался в возрасте 82 лет. Трагическую новость сообщила пресс-служба администрации Тольятти.

«Евгений Иванович был уникальной личностью, несомненным профессионалом своего дела, великолепным артистом, педагогом и человеком. Мастер спорта СССР по фехтованию. Преподаватель актёрского мастерства и сценического движения в Ярославском театральном училище и в Волжском университете имени В. Татищева», — говорится в некрологе.

О дате прощания с артистом не сообщается.